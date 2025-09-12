Philippe Dufour, Le Symbole et la lettre. Une histoire littéraire des styles collectifs au XIXe siècle

Quelle place pour l’idéal au sein d’une société impuissante à fonder des valeurs communes après la Révolution française ? Quelle place pour la littérature dans un monde du relatif ? Deux tendances se dégagent : d’un côté, les littéralistes, raillant le monde social ou jouissant du monde sensible ; de l’autre, les symbolistes, opposant un désir d’idéal religieux ou politique au réel détesté. Philippe Dufour parcourt ici ce champ littéraire à travers quelques grands noms (Chateaubriand, Hugo, Baudelaire, Flaubert), sur fond des trois grandes mouvances du temps : le romantisme, le réalisme et le symbolisme. Ainsi se dessine une histoire des écritures, au sens de Roland Barthes : des styles d’époque qui sont des manières de se situer dans l’Histoire.

En contrepoint à ces styles collectifs, l’ouvrage examine le discours savant sur le symbole, de la mythologie comparée et de l’histoire des religions. Dans ce transfert culturel, de l’Allemagne à la France, on entend tantôt la nostalgie d’un âge symbolique originel, tantôt des doutes sur la profondeur des symboles ou sur la vérité historique des récits bibliques.

Table des matières

Prologue – Pour une histoire des écritures

Symbole rhétorique et symbole métaphysique

Symboliques du sublime et allégories de la déréliction

Symboles réfléchis, symboles irréfléchis

Histoire des idées et littérature mêlées

Première partie. Pensées du symbole au XIXe siècle

Chapitre premier. Archéologie romantique : le symbole sous le mythe

Le sens fuyant : le mystère originel du symbole

Le sens perdu : la critique des mythes

Le sens retrouvé : l’allégorisation rétrospective

Le retour de la lettre : la poésie des mythes

Chapitre II. Archéologie positiviste : la métaphore sous le symbole

Une génétique du mythe

Un laconisme désenchanté

L’histoire des mythes

L’ethnologue contre le philologue

Deuxième partie. Le temps de la désymbolisation

Chapitre III. La lettre perdue de la Bible

La lecture mythographique

La lecture historique

La lecture archéologique

Chapitre IV. Du christianisme au panthéisme historique

Histoire d’un silence

Le Christ prométhéen

Troisième partie. Le symbole face à l’histoire moderne

Chapitre V. Hugo ou les symboles du panthéisme historique

L’histoire symbolique ou historiographies mêlées

Écrire la légende dorée de Waterloo

Construire une « pensée en images »

Prométhée déchaîné

Le symbole et le littéral

Style symbolique : histoire philosophique

Waterloo, en réalité

Chapitre VI. Baudelaire ou les bruits de la modernité

Un lyrisme dialogique

Les voix extérieures

Langages en observation

Le langage des muets

Les voix de la nature se sont tues

À la recherche d’une petite musique

Quatrième partie. Le temps des littéralistes

Chapitre VII. Flaubert : du style symbolique au style phénoménologique

Vers là-bas

Le monde sans âme

Le regard touche, l’oreille voit

Une confusion des styles

Chapitre VIII. Chateaubriand ou la prose poétique du monde sensible

Petits nuages blancs

Ciel gris perle

Plumes couleur de rose

Couleur fleur de pêcher

Chapitre IX. La lettre désenchantée ou le style satirique de la belle âme réaliste

L’esprit satirique

Le lecteur indigné

Les voix du roman

La frêle voix de l’idéal

La voix cynique

Voix narratives

Impertinence de Stendhal

Balzac épilogue

L’ironie impersonnelle de Flaubert

Épilogue. L’art sans dieux

Littéralistes et symbolistes, même combat

L’écriture symboliste : le mystère du monde

L’écriture symboliste : le mystère des mots

L’écriture symboliste : le mystère du moi

Bibliographie

Index