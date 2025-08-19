Joseph Berchoux, La Gastronomie, ou l’Homme des champs à table. Poème didactique en quatre chants, Pour servir de suite à l’Homme des Champs (éd. Guilhem Armand)

Au tout début du xixe siècle, apparaît en français le mot gastronomie, souvent associé à Grimod de La Reynière ou Brillat-Savarin. Or, peu de gens se souviennent que c’est le poète Joseph Berchoux qui l’introduisit en 1801, à travers un long poème didactique et parodique au succès aussi immédiat que retentissant durant un demi-siècle : La Gastronomie, ou l’Homme des champs à table contri­bue fortement à fonder la littérature gastronomique, au même titre que les critiques culinaires. C’est que la gastronomie, telle qu’elle se constitue au tournant des Lumières, tient autant à des pratiques qu’à un discours conjugués sous le signe des plaisirs de bouche. Cette édi­tion permet de redécouvrir ce texte-phare accompagné d’un essai introductif et d’un appareil de notes le resituant dans son contexte, présentant son auteur dans toutes ses contradictions, ainsi que la fortune de son œuvre.

