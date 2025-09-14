Malcolm Walsby, Entre l'atelier et le lecteur. Le commerce du livre imprimé dans la France de la Renaissance

L’impression et la lecture des livres de la Renaissance sont déjà bien connues. Mais ce qui se passait entre le moment où l’encre séchait sur les feuilles dans l’atelier de l’imprimeur et celui où un lecteur prenait en main un volume n’a pas fait l’objet d’études approfondies. Pourtant, ce mouvement de l’atelier au lecteur était une étape cruciale dans la vie de toute édition.

C’est précisément ce commerce qui nous permet de comprendre l’impact de l’imprimerie dans la France de la Renaissance. La distribution locale, nationale et internationale ainsi que les modalités de vente des imprimés sont fondamentales pour expliquer l’accès au livre. À partir de sources archivistiques inconnues éparpillées à travers la France et à l’étranger, et de l’analyse de dizaines de milliers d’exemplaires de livres des XVe et XVIe siècles préservés dans de nombreuses bibliothèques européennes, cette étude propose une approche radicalement nouvelle du premier siècle et demi de la circulation et de la vente des livres imprimés en France. Elle est le résultat de plus de vingt ans de recherches dans le domaine.

Publié avec le soutien du Centre Gabriel Naudé et de l’ENSSIB.

Malcolm Walsby est professeur en histoire du livre à l’Enssib/université de Lyon et directeur du centre Gabriel Naudé. Il est l’auteur de plusieurs monographies dont L’imprimé en Europe occidentale, 1470-1680 (2020) et Booksellers and printers in provincial France 1470-1600 (2021). Cofondateur du Universal Short Title Catalogue, il a dirigé plusieurs volumes et biographies spécialisés sur l’histoire du livre en Europe du XVe au XVIIe siècle. Il est spécialiste de l’archéologie du livre, de l’économie et de la circulation des imprimés ; il développe un projet international sur la création et l’utilisation des recueils.