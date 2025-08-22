Isabelle Pantin, Sandra Provini, Tolkien et la mémoire de l'Antiquité

L’oeuvre de J. R. R. Tolkien est souvent vue comme fondatrice de la fantasy médiévaliste. Elle est volontiers rapprochée de l’imaginaire celtique et scandinave, et étudiée par des spécialistes de la culture anglo-saxonne médiévale.

Adoptant une autre perspective, Tolkien et la mémoire de l’Antiquité pose la question de l’empreinte de la culture grécolatine sur le monde légendaire créé par l’auteur du Seigneur des Anneaux. Cette approche est justifiée par la formation classique que Tolkien avait reçue, par son intérêt pour l’archéologie des mondes anciens et par sa connaissance de la pensée antique, notamment telle qu’elle transparaît dans les écrits des clercs médiévaux qu’il étudiait. De plus, la Terre du Milieu qu’il a créée s’étend sur un territoire analogue à celui de l’écoumène des Anciens, et certains de ses peuples rappellent d’antiques civilisations méditerranéennes. Enfin, de nombreux motifs de l’oeuvre, mythologiques, dramatiques, poétiques trouvent des correspondances dans les littératures grecque et romaine.

En dressant la première synthèse sur le sujet, Isabelle Pantin et Sandra Provini mettent en lumière la façon dont la mémoire de l’Antiquité ajoute une profondeur et des résonances particulières à une oeuvre qui refuse tout référent précis. Elles permettent d’enrichir la (re)lecture des oeuvres de Tolkien et d’observer un bel exemple de la vie posthume du monde antique.

Isabelle Pantin, professeure émérite de littérature à l’ENS (Paris Science et Lettres) et membre de l’IHMC (UMR 8066), s’intéresse aux relations entre poésie, fiction et pensée cosmologique. Travailler sur l’humanisme lui a permis de rester proche des Grecs et des Latins. Sur Tolkien, elle a publié un livre (Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction) et de nombreux articles.

Sandra Provini, professeure de littérature à l’université de Rouen au sein du CÉRÉDI (UR 3229) et membre de l’IUF, s’intéresse à la réception de l’Antiquité grecque et latine à la Renaissance et dans les littératures de l’imaginaire contemporaines. Elle a notamment dirigé, avec Mélanie Bost-Fievet, un ouvrage sur L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain. Fantasy, science-fiction, fantastique (2014) et a publié plusieurs articles sur les réécritures d’épopées antiques en fantasy.

Table des matières

Introduction

Première partie. La culture antique de Tolkien

Chapitre I. L’Antiquité dans la culture littéraire et linguistique de Tolkien

Une éducation classique

Lectures antiques et prédilection pour l’Antiquité tardive

Des lectures antiques à la création littéraire

Le goût des langues anciennes

Du latin au quenya

Étymologies antiques ludiques

Chapitre II. Traces de la philosophie antique dans la culture de Tolkien

Une enquête peu prometteuse

Rencontres par des voies détournées

Traces et témoignages dans l’oeuvre

Chapitre III. L’Antiquité dans la vision historique de Tolkien

Une vision large de l’histoire

Entre Homère et les historiens classiques : les bases d’une formation

Le médiéviste et ses sources historiques

Du savoir à la vision historique



Deuxième partie. Présence du monde antique en Terre du Milieu :le temps, l’espace et la nature

Chapitre IV. La chronologie de la Terredu Milieu : du compte au conte des ans

L’obsession chronologique : annales et chroniques de la Terre du Milieu

Un héritage de l’Antiquité ?

Une parenté méconnaissable

Chapitre V. Géographie et cosmologie : en quête d’une Antiquité fantôme

Une ressemblance introuvable

Simplification du langage géographique et ouverture de l’« applicabilité »

La Terre du Milieu comme écoumène : limites, climats et paysages

« Éléments essentiels » : quelques traits des paysages en Terre du Milieu

De villes en forts : les routes

Chapitre VI. Recréer une nature vivante : l’héritage d’un art de décrire

Écrire pour faire voir : l’empreinte d’un apprentissage juvénile

L’art de la vive description

Un locus amoenus menacé.

Une nature sublime

Une nature animée

Des eaux habitées

Une forêt foisonnante nourrie

d’un « humus » fertile



Troisième partie. Mémoire de la tragédie et de l’épopée antiques dans les récits de la Terre du Milieu

Chapitre VII. Du modèle tragique au conte de fées : catastrophe et eucatastrophe

Une conception de la littérature centrée sur les « histoires » (stories)

La tragédie de Túrin et le modèle aristotélicien

Motifs tragiques dans le Légendaire

De la catastrophe à l’eucatastrophe

De la catabase antique à l’eucatabase tolkienienne

Beren et Lúthien, réécriture « eucatastrophique » du mythe d’Orphée

Chapitre VIII. Des épopées antiques au Seigneur des Anneaux, une conception renouvelée de l’héroïsme

« Un récit conçu comme une épopée »

Des modèles épiques variés, antiques et médiévaux

Les épopées du cycle troyen : guerres iliadiques et voyages odysséens

L’omniprésence de la guerre et « l’ombre de Troie »

Récits de voyage et descentes aux Enfers

Un style épique ?

Une critique du « code héroïque »

Aragorn, un nouvel Énée ?

Le Seigneur des Anneaux, une épopée élégiaque ?

Une nouvelle définition de l’héroïsme

Conclusion. Tolkien humaniste ?

Appendices

Plan du Silmarillion

Chronologie de l’oeuvre de Tolkien

