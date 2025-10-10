José-Luis Diaz, Balzac chercheur. Tome second. L'invention esthétique
Comment l’« esprit de chercherie », qualité suprême du Balzac penseur, inventeur, trouveur, a-t-il aussi marqué en lui l’écrivain et l’artiste ? Tel est le fil conducteur de ce second tome de Balzac chercheur. Au programme, les imaginaires esthétiques de cet « artiste littéraire », ses recherches de conteur « phosphorique » entre fantaisie et fantastique, mais aussi les logiques de ce chercheur, entre tensions idéalisées de l’oxymore et conséquences de l’anomie contemporaine. Balzac fut aussi l’écrivain qui, le premier, fit entrer en masse les objets en littérature, entre pulsion du bric-à-brac et art de la récup’. Mais ce fut par ailleurs un chercheur de langages, à la fois néologue sensible aux mots à la mode, socio-stylisticien attentif à l’historicité des écritures, analyste novateur du phénomène oral et, déjà, sémiologue, sensible entre autres au langage du corps féminin. José-Luis Diaz nous invite ici à pénétrer dans le laboratoire esthétique balzacien et à en visiter les ateliers multifaces.
Table des matières
Introduction – Entrée en « chercherie »
Première partie : à la recherche de l’« art littéraire »
Chapitre premier : Imaginaires esthétiques d’un artiste chercheur
Chapitre II : Quand « l’art littéraire » balzacien rivalise avec la peinture
Deuxième partie : entre fantaisie et fantastique
Chapitre III : Portrait de Balzac en conteur « phosphorique »
Chapitre IV : Ce que Balzac fait au fantastique
Troisième partie : logiques du chercheur
Chapitre V : Balzac oxymore
Chapitre VI : Esthétiques de La Peau de chagrin
Chapitre VII : La stratégie de l’effraction
Chapitre VIII : Destins du deux : Oxymore, ironie, répétition dans Les Parents pauvres
Chapitre IX : Poétique de l’anomie
Quatrième partie : à la recherche des choses
Chapitre X : L’entrée des objets en littérature
Chapitre XI : Balzac bric-à-brac
Chapitre XII : L’art de la récup’
Cinquième partie : Balzac chercheur de langages
Chapitre XIII : Mots nouveaux, mots à la mode : Balzac théoricien et praticien du néologisme
Chapitre XIV : Le « phénomène oral » à l'étude
Chapitre XV : À la recherche du Panharmonicon conversationnel
Chapitre XVI : Balzac stylisticien
Chapitre XVII : Sémiologies du féminin
Sixième partie : dans le laboratoire balzacien
Chapitre XVIII : L’inventeur à l’œuvre vu de sa correspondance
Chapitre XIX : Bricoler Pons
Conclusion
Index