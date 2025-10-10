José-Luis Diaz, Balzac chercheur. Tome second. L'invention esthétique

Comment l’« esprit de chercherie », qualité suprême du Balzac penseur, inventeur, trouveur, a-t-il aussi marqué en lui l’écrivain et l’artiste ? Tel est le fil conducteur de ce second tome de Balzac chercheur. Au programme, les imaginaires esthétiques de cet « artiste littéraire », ses recherches de conteur « phosphorique » entre fantaisie et fantastique, mais aussi les logiques de ce chercheur, entre tensions idéalisées de l’oxymore et conséquences de l’anomie contemporaine. Balzac fut aussi l’écrivain qui, le premier, fit entrer en masse les objets en littérature, entre pulsion du bric-à-brac et art de la récup’. Mais ce fut par ailleurs un chercheur de langages, à la fois néologue sensible aux mots à la mode, socio-stylisticien attentif à l’historicité des écritures, analyste novateur du phénomène oral et, déjà, sémiologue, sensible entre autres au langage du corps féminin. José-Luis Diaz nous invite ici à pénétrer dans le laboratoire esthétique balzacien et à en visiter les ateliers multifaces.

Table des matières

Introduction – Entrée en « chercherie »

Première partie : à la recherche de l’« art littéraire »

Chapitre premier : Imaginaires esthétiques d’un artiste chercheur

Chapitre II : Quand « l’art littéraire » balzacien rivalise avec la peinture

Deuxième partie : entre fantaisie et fantastique

Chapitre III : Portrait de Balzac en conteur « phosphorique »

Chapitre IV : Ce que Balzac fait au fantastique

Troisième partie : logiques du chercheur

Chapitre V : Balzac oxymore

Chapitre VI : Esthétiques de La Peau de chagrin

Chapitre VII : La stratégie de l’effraction

Chapitre VIII : Destins du deux : Oxymore, ironie, répétition dans Les Parents pauvres

Chapitre IX : Poétique de l’anomie

Quatrième partie : à la recherche des choses

Chapitre X : L’entrée des objets en littérature

Chapitre XI : Balzac bric-à-brac

Chapitre XII : L’art de la récup’

Cinquième partie : Balzac chercheur de langages

Chapitre XIII : Mots nouveaux, mots à la mode : Balzac théoricien et praticien du néologisme

Chapitre XIV : Le « phénomène oral » à l'étude

Chapitre XV : À la recherche du Panharmonicon conversationnel

Chapitre XVI : Balzac stylisticien

Chapitre XVII : Sémiologies du féminin

Sixième partie : dans le laboratoire balzacien

Chapitre XVIII : L’inventeur à l’œuvre vu de sa correspondance

Chapitre XIX : Bricoler Pons

Conclusion

Index