Montréal (virtuel)

Scandales et Silences

XXVIIIe colloque international interdisciplinaire de l’AÉDDHUM

Les 29, 30 et 31 mars 2021

2020 a été une année scandaleuse : les manifestations à Hong Kong, la gestion de la crise du coronavirus, la brutalité policière, le déboulonnage populaire de statues, la campagne électorale états-unienne, l’explosion du port de Beyrouth, la mort de Joyce Echaquan… Ces épisodes ont monopolisé l’attention mondiale, créant ainsi des éclipses médiatiques qui ont repoussé certains événements vers le silence, l’oubli ou les marges des consciences. Le traitement des Ouïghours en Chine, le mouvement End SARS au Nigéria, la lutte entre les Mi’kmaq et les pêcheurs de Nouvelle-Écosse, la famine au Yémen, les manifestations en Thaïlande, la stérilisation forcée de femmes migrantes aux États-Unis, et tellement plus encore.

Ces mises sous silence sont elles-mêmes scandaleuses.

Toutefois, la perception de ce qui est scandaleux et de ce qui est tu évolue dans le temps et peut s’inverser. Ce colloque a pour objectif de susciter une réflexion sur les événements, les personnages et les mouvements considérés comme scandaleux à différents moments de l’histoire. Nous explorerons la façon dont les approches disruptives en sciences humaines et sociales ont permis des réinterprétations du passé. Enfin, nous nous intéresserons à la mise en lumière des silences, des oubliés et des marginalisés de l’Histoire, à la fois dans le temps et la discipline.

Dans cette optique, le comité organisateur souhaite offrir une plateforme virtuelle d’échanges et de réflexions sur le sens même des concepts de scandales et de silences, d’un point de vue épistémologique, mais aussi historique. Qu’est-ce qu’un scandale? Qui a l’autorité de le nommer comme tel? Comment la perception d’un scandale évolue-t-elle? Comment les silences deviennent-ils des scandales? Par quels mécanismes certaines voix sont-elles tues ou marginalisées? Par quelles voies un événement, un groupe ou un mouvement sort-il du silence? Comment les chercheur.euse.s permettent-ils et elles une rupture avec les récits dominants? Enfin, comment s’inscrivent-ils et elles dans ces multiples dynamiques?

Somme toute, le comité attend des propositions s’inscrivant, mais ne se limitant pas, aux thèmes suivants :

Comprendre et théoriser des événements, des personnages et des mouvements considérés comme scandaleux, dans le passé ou aujourd’hui, ainsi que leur évolution dans le temps.

Analyser et mettre en lumière les silences, les oubliés et les marginalisés de l’histoire, à la fois dans le temps et dans la recherche.

Réfléchir aux questions historiographiques et épistémologiques liées plus largement aux concepts de scandale et silence, mais aussi les approches disruptives en sciences humaines et sociales.

Le comité organisateur invite les chercheurs et chercheuses des cycles supérieurs de toute discipline dont les travaux portent sur ces thématiques à prendre part au XXVIIIe Colloque international interdisciplinaire de l’AÉDDHUM. Il s’agit d’un événement de grande envergure et accessibilité visant à encourager la contribution de toutes et tous. La participation à ce colloque virtuel constitue une occasion unique de présenter vos recherches, d’échanger avec d’autres collègues et professeur.e.s, d’ici et d’ailleurs, ainsi que de publier vos résultats.

Merci d’envoyer vos propositions de communication en français ou en anglais (max. 350 mots) ainsi qu’une courte biographie (max. 50 mots) avant le 15 décembre à 21h (GMT-5), à l’adresse aeddhum.colloque@gmail.com, ainsi qu’une copie à l’adresse audrey.martel-dion@umontreal.ca. Prière d’indiquer votre nom, prénom et affiliation institutionnelle.