Lille (France)

Société Internationale Rencesvals

XXIIe Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes

Lille (juillet 2021)

Première Circulaire

Le XXIIe congrès international de la Société Rencesvals se tiendra à Lille dans les locaux de la MESHS (Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales) du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021. L’accueil des participants débutera dès le matin du lundi 19 juillet.

Les thèmes du Congrès, qui ont été choisis par le Comité de direction, sont les suivants :

1. Le Nord de la France et la production épique (textes et manuscrits)

Conférence plénière : Ludovic Nys (Université Polytechnique des Hauts-de-France)

2. L’imaginaire épique de l’espace et du temps du XIIe au XVe siècle

Conférence plénière : Jean-Pierre Martin (Université d’Artois)

3. Historiographie et chanson de geste

Conférence plénière : Françoise Le Saux (University of Reading)

4. Le lexique des chansons de geste

Conférence plénière : Gilles Roques (CNRS ATILF)

5. Divers.

Les communications ne doivent pas dépasser vingt à vingt-cinq minutes. Cinq à dix minutes seront accordées à la discussion à l’issue de chaque présentation (soit trente minutes en tout par intervention). Les langues des travaux seront le français, l’espagnol et l’italien, mais des communications en anglais pourront également être présentées.

Les collègues qui désireraient faire une communication sont invités à nous envoyer, au plus tard pour le 1e septembre 2020, la fiche ci-jointe, incluant une première présentation, qui peut déjà constituer un abstract ne dépassant pas 250 mots. Les propositions de communication pourront être liées à l’un des thèmes ci-dessus ou s’inscrire dans la rubrique Divers. Toute proposition doit parvenir à Emmanuelle Poulain-Gautret (emmanuelle.poulain-gautret@univ-lille.fr). Nous vous remercions de bien vouloir indiquer le plus tôt possible si vous souhaitez participer au congrès, même si vous ne souhaitez pas communiquer.

*

Le colloque se tiendra dans les locaux de la MESHS, à proximité (rue des Canonniers, 5 minutes à pied) des deux gares TGV de Lille (Lille Europe et Lille Flandres), reliées par navettes de bus et taxis à l’aéroport de Lesquin. Lille propose de nombreuses possibilités de logements ; la deuxième circulaire fournira une liste indicative d’hôtels.

*

Frais d’inscription :

Les frais d’inscription au Congrès se situeront autour de 100 euros (repas du midi et activités inclus, à l’exception du banquet et des repas des excursions, à Azincourt et au Louvre-Lens) pour les participants. Les étudiants et accompagnants bénéficieront d’un tarif réduit : ces éléments seront précisés dans la deuxième circulaire, qui donnera également l’adresse du site pour le paiement en ligne.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lille en 2021.

Emmanuelle POULAIN-GAUTRET

Université de Lille - laboratoire ALITHILA

Secrétaire-bibliographe de la Société Rencesvals