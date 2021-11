Providence, Rhode Island, États-Unis

Appel à contributions

Wear and tear / Usure(s)

8-9 Avril 2022| Brown University | Providence, Rhode Island

Conférencière principale : Heidi Brevik-Zender

Maître de conférence en Français et Littérature Comparée à UC Riverside

Si l’usure fait typiquement référence à la désagrégation d’objets matériels, le concept dépasse cependant de telles limitations physiques pour désigner tantôt l’ébrèchement d’idées ou de philosophies, tantôt les déchirements auxquels la littérature nous rend sujets. Equinoxes 2022 a pour objectif d’explorer les différents effets et applications de ce qui s'élime et s’épuise, d’examiner le dépenaillé, le déchiré, le détérioré et le fracturé. À cet effet, nous invitons des réflexions critiques provenant de disciplines variées qui visent à analyser l’idée d’ “Usure(s)” dans des contextes français et francophones.

De vêtements tombant en lambeaux à la détérioration d’institutions ou d’idées en passant par l’effilochage de textes dont on use et abuse, le concept d’usure se plie à une multitude de sens et manifestations. L’usure pointe en direction des frontières et limitations temporelles qu’elle nous administre, indiquant dans le même ordre d’idée qu’inévitablement, « tout décade ». En nous rappelant l’impermanence du monde physique, l’usure nous invite à questionner les manières avec lesquelles nous appréhendons le déclin et la dégradation. Comment faisons-nous le deuil d’une perte ? Comment réagissons-nous lorsque nos idéaux se fissurent ? Que se passe-t-il lorsque nos biens tombent en morceaux ?

Nous encourageons les communications à traiter des sujets suivants : les styles surannés et les modes qui se démodent, la durabilité et la préservation, le renouvellement permis par la désagrégation, les notions de réparation et réutilisation au sein d’une société consumériste, la décadence et la dégénérescence, le sort de mouvements artistiques et littéraires, et la volatilité de croyances politiques, religieuses et sociales. Enfin, comment de telles thématiques peuvent-elles nous pousser à dénouer nos idées préconçues et tisser de nouvelles significations et de nouveaux modes de pensée ?

S’inscrivant dans des contextes français ou francophones, les propositions de communication peuvent, sans forcément s’y limiter, appartenir aux domaines d’études suivants : la mode et le textile, la philosophie, l’histoire, l’ethnographie, l’anthropologie, la littérature, les études de medias, la sociologie, l’histoire de l’art, les études religieuses, les études de genre et de théories queer et féministes et les sciences politiques.

Exemples de sujets de discussions possibles :

Le prêt-à-porter et la Haute Couture

La décrépitude et la revitalisation

La restauration d’oeuvres d’art et d’artéfacts

La Décadence

Les illusions brisées

La mode et le style

Les médias obsolètes et démodés

Le langage archaïque

Cicatrices et blessures

La durabilité/les humanités environnementales

La fin de mouvements, époques et tendances

Les héritages d’auteur.e.s

L’instabilité politique

Cadences caduques

Patrimoine et héritage(s)

Resuscitations et au-delàs

La nostalgie et le deuil

Le vieillissement

Le travestissement et le démantèlement des normes (de genre)

L’usure et le sur-mesure / Coutumes et coutures

Emotions déchirées, sentiments froissés…

Tout.e doctorant.e souhaitant participer à la conférence est invité.e à envoyer un résumé de 250 mots maximum en pièce jointe à equinoxes-conference@brown.edu avant le 31 Décembre 2021.

Chaque proposition de candidature doit inclure : le nom de l’auteur.e, l’affiliation institutionnelle, et une adresse email. Les communications, en français ou en anglais, seront limitées à 20 minutes.