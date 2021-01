Voltaire et le Panthéon (suite). Enquête pour les Cahiers Voltaire n° 20

Voltaire et le Panthéon

Enquête pour les Cahiers Voltaire n° 20 (octobre 2021)

Dirigée par Linda Gil et André Magnan

L’enquête, «Voltaire et le Panthéon», sera reconduite dans le numéro 20 des Cahiers Voltaire à paraître en octobre 2021, sous la direction d’André Magnan et de Linda Gil.

« Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain, et lui apprit à être libre. »

Epitaphe ornant le tombeau de Voltaire au Panthéon

Nous avons tous croisé le sujet Panthéon. Tout chercheur ou lecteur ou amateur intéressé par l’histoire posthume de Voltaire a réfléchi ou médité un jour sur cette panthéonisation dont on interroge encore la signification et la portée. L’épitaphe gravée sur le cercueil contenant les restes de Voltaire, gravée pour célébrer l’action et l’héritage du philosophe de Ferney au moment de son entrée au Panthéon, continue de nous parler, de nous interpeler. Fallait-il panthéoniser Voltaire ? Question qui fait écho, toutes proportions gardées, à celle d’aujourd’hui : faut-il panthéoniser Rimbaud ?

Autour de cet événement, une masse de documents oubliés dorment dans les archives, dans les journaux anciens : c’est dans ce vaste corpus de textes, de discours, de lettres, d’articles de presse, de dépêches diplomatiques, de gravures, de caricatures, de poèmes et de pièces de théâtre suscités par son entrée et sa présence au Panthéon qu’il faut aller puiser pour retrouver les étapes de ce processus et de sa portée.

Les trois premières livraisons de notre enquête, qui a mobilisé une dizaine de chercheurs, ont permis de mettre au jour des documents inexploités, perdus de vue, permettant de ressaisir le rôle d’acteurs essentiels et de mesurer les débats, les polémiques, les idées suscités par cet événement.

