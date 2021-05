Revue Voix et Images

« Voix émergentes de la recherche sur la littérature québécoise » (titre provisoire)

PRÉSENTATION

Soucieuse de refléter les tendances les plus actuelles de la recherche en études québécoises, la revue Voix et Images entend consacrer prochainement un numéro portant sur les enjeux, les questions et les corpus auxquels s’attache la recherche étudiante d’aujourd’hui.

Nous lançons donc un appel de textes aux doctorant.e.s et aux postdoctorant.e.s de tous horizons qui travaillent sur la littérature québécoise ou un de ses aspects.

Ce numéro spécial de Voix et Images sera l’occasion de dresser le portrait le plus représentatif possible des tendances de la critique pratiquée par celles et ceux qui consacrent présentement leur thèse ou leurs travaux postdoctoraux à la littérature québécoise.

Les articles, rédigés au format word et selon le protocole de rédaction de la revue (http://www.voixetimages.uqam.ca/pages/protocole.php), doivent être soumis par voie électronique avant le 20 août 2021, à l’adresse suivante : bonenfant.luc@uqam.ca. Comme le prévoit le protocole de rédaction, ils seront accompagnés d’un résumé et d’une notice biobibliographique. Enfin, toute question relative à cet appel doit être soumise à la même adresse : bonenfant.luc@uqam.ca.