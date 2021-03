Centre universitaire Abdelhafid Boussouf Mila

L’Institut des Lettres et des Langues du Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF - Mila, en partenariat avec l’équipe de recherche « Traduction et Terminologie », laboratoire Traduction et Langues Université Frères Mentouri Constantine 1 el la cellule assurance qualité de notre centre , organisent (dans le cadre du Projet de Recherche-Formation Universitaire PRFU H04L01UN250120200002) un colloque international en ligne via la technologie numérique Visioconférence « Google Meet » le 27-28/06/2021.

Argumentaire :

Les expressions idiomatiques sont bien entendu une partie intégrante des langues en usage puisqu’elles représentent une richesse linguistique et culturelle non négligeable .Toutefois, la plupart des locuteurs étrangers par rapport à une langue donnée ignorent la signification contextuelle de ses expressions figées. Dans ce sens, de nombreuses recherches insistent sur l’importance de la compréhension de ces expressions au sein de la langue-même avant de passer à la traduction de celles-ci vu que « Les expressions idiomatiques se définissent comme des locutions stéréotypées dont la signification est conventionnelle, et non nécessairement déductible de la signification des mots qui la composent» (Marquer, 1994 ; Tabossi, Fanari, & Wolf, 2008).

Nul ne peut nier l’ampleur du recours aux expressions idiomatiques dans l’acquisition, l’apprentissage voire même la maîtrise d’une langue cible, qu’elle soit maternelle, seconde ou étrangère. En fait, ces formules très spécifiques, outre le fait qu’elles soient relatives aux différents systèmes langagiers, sont conçues comme étant un fait d’ordre linguistique et culturel qui distingue les langues les unes des autres mais qui les rend incompréhensibles chez la plupart des non natifs.

Partant de la problématique de l’ambiguïté des expressions idiomatiques, une attention particulière est portée à la nécessité de leur contextualisation pour plus d’explicité, d’efficacité surtout en milieu universitaire qui constitue l’univers scientifique couvrant majoritairement les tentatives d’amélioration de l’accessibilité de ces expressions aux traducteurs, aux enseignants et aux autres usagers. Nürnberg GEOFFREY(1994) rejoint cette idée en rajoutant que la catégorie d’idiome reste très floue parce qu’ils ne sont identifiables que par le biais du critère de non- compositionnalité tout en prenant en compte les dimensions de conventionalité et de celles de figuration.

Axes de recherche :

Représentations des expressions idiomatiques dans la culture.

Représentations des expressions idiomatiques en littérature.

Stratégies de traduction des expressions idiomatiques.

Enseignement des langues à travers les expressions idiomatiques

Expressions idiomatiques : sens et contexte.

Phraséologie des expressions idiomatiques

Expressions idiomatiques dans la dictionnairique.

Expressions idiomatiques : bilinguisme et multilinguisme

Expressions idiomatiques et lexicographie.

Difficultés d'usage/d'apprentissage des expressions idiomatiques.

Apprentissage des expressions idiomatiques lors du développement des habiletés langagières productives (l'écrit+le parle).

Expressions idiomatiques et interculturalité.

Expressions idiomatiques dans les médias

Expressions idiomatiques dans la chanson

Objectifs :

Représentant un terrain de réflexion sur les expressions idiomatiques, ce colloque International se veut une opportunité majeure pour les chercheurs universitaires, les enseignants-chercheurs et les spécialistes dans le domaine des langues, des cultures et de la traduction afin de retracer le fil de l'évolution des expressions idiomatiques.

Langues de communication : français, anglais, arabe,

*

