Vingt spectacles indispensables pour un XXIe siècle sous tension

par Alexandre Demidoff

sur letemps.ch (19 décembre 2020)

Quelque 45 journalistes, critiques, directrices et directeurs de théâtre ou universitaires ont établi chacun leur panthéon, «vingt spectacles pour le XXIe siècle». Ils sacrent l'Italien Romeo Castellucci et son sidérant «Inferno». Leur palmarès célèbre un théâtre écorché et généreux qui colle à l'époque.

Chacun a composé son palmarès, 20 perles mnémo-sensorielles par juré, soit 900 titres en tout, autant de stations chavirées dans le vent des souvenirs. Les règles étaient simples: la pièce devait avoir été vue entre 2000 et 2020 dans notre aire francophone, surtitrée si elle était en langue étrangère. Nos grands électeurs avaient la possibilité de nommer plusieurs œuvres d’un même créateur.

Le palmarès

Inferno, d’après La Divine Comédie de Dante, Romeo Castellucci, chorégraphie de Cindy Van Acker, Festival d’Avignon, 2008. 13 voix

Inferno, morceaux choisis

What If They Went to Moscow?, d’après Les Trois sœursd’Anton Tchekhov, Christiane Jatahy, présenté à la Comédie de Genève en novembre 2018. 11 voix

What if They Went to Moscow?, extrait

(A)pollonia, d’après Eschyle, Euripide, Hanna Krall, Jonathan Littell, J.M. Coetzee, spectacle de Krzysztof Warlikowski, Festival d’Avignon, 2009. 10 voix

(A)pollonia, extrait

La Casa de la Fuerza, Angelica Liddell, Festival d’Avignon, 2010. 10 voix

La Casa de la Fuerza, extrait

Ça ira (1), fin de Louis, de Joël Pommerat, à l’affiche de la Comédie de Genève en 2017. 9 voix

Ça ira (1), fin de Louis, extrait

Lire aussi: La France révolutionnaire, le prodige de Joël Pommerat

Please, continue (Hamlet), Yan Duyvendak et Roger Bernat, création au Grü, Genève, 2011. 9 voix

Au cœur du procès d’Hamlet, extrait

The Encounter, Simon McBurney, Théâtre de Vidy, septembre 2015. 9 voix

The Encounter, extrait

Lire aussi: Simon McBurney, l’épopée d’un acteur au coeur de l’Amazonie

4.48 Psychose, texte de Sarah Kane, monté par Claude Régy, avec Isabelle Huppert, Paris, Bouffes du Nord, 2002, puis Comédie de Genève. 8 voix

Claude Régy raconte la genèse de «4.48 Psychose»

Phèdre, Jean Racine, monté par Patrice Chéreau, Théâtre de l’Odéon, Paris, janvier 2003. 8 voix

Dominique Blanc dans le rôle de Phèdre

Eraritjaritjaka, d’après Elias Canetti, par Heiner Goebbels, Théâtre de Vidy, 2004. 8 voix

Au cœur de la maison mystérieuse d’«Eraritjaritjaka»

Tous des oiseaux, de et par Wajdi Mouawad, Paris, Théâtre de la Colline, novembre 2017. 8 voix

Tous des oiseaux, extrait

Lire aussi: Rencontre avec la comédienne Souheila Yacoub

Clôture de l’amour, de et par Pascal Rambert, Festival d’Avignon, 2011. 8 voix

Audrey Bonnet et Stanislas Nordey, une rixe amoureuse

Lire aussi: Pascal Rambert, salves de mots, corps pour cibles

Richard III, Shakespeare, par Thomas Ostermeier, Festival d’Avignon, 2015. 7 voix

Lire aussi: Notre critique du «Richard III» monté par Thomas Ostermeier

Lars Eidinger, un fauve au service de Richard III

Le cercle de craie caucasien, Bertolt Brecht, par Benno Besson, Théâtre de Vidy, mai 2001. 7 voix

Lire aussi: Le chef-d'oeuvre de Benno Besson à guichets fermés à Lausanne

Schutz vor der Zukunft (Se protéger de l’avenir), Christoph Marthaler, Festival d’Avignon, 2010. 7 voix

Lire aussi: L’expérience Marthaler vue par le magazine «Télérama»

King Kong Théorie, de Virginie Despentes, par Emilie Charriot, Arsenic, Lausanne, 2014. 6 voix

King Kong Théorie, extrait

Lire aussi: Notre critique de «King Kong Théorie»

Un Ennemi du peuple, Henrik Ibsen, par Thomas Ostermeier, Festival d’Avignon, 2012. 6 voix

Un extrait d’«Un Ennemi du peuple»

La Chambre d’Isabella, par Jan Lauwers et la Needcompany, Festival d’Avignon, 2004. 6 voix

«La Chambre d’Isabella» sous la loupe de la critique

La magnétique Viviane de Muynck dans «La Chambre d’Isabella»

Idiot! Parce que nous aurions dû nous aimer, Fedor Dostoïevski, par Vincent Macaigne, Théâtre de Vidy, 2014. 6 voix

«L’Idiot» en mode punk, extrait

Lire aussi: Notre critique d’«Idiot! Parce que nous aurions dû nous aimer»

Le Sang des promesses (Littoral, Incendies, Forêts), de et par Wajdi Mouawad, Festival d’Avignon, 2009. 6 voix

«Le Sang des promesses» vu par la Télévision québécoise

Les Damnés, d’après Luchino Visconti, par Ivo van Hove, Festival d’Avignon 2016. 6 voix

«Les Damnés», extrait d’une passion sulfureuse

Lire aussi: Notre critique des «Damnés» au Festival d’Avignon

By Heart, de et par Tiago Rodrigues, Lisbonne, 2015. 6 voix

Lire aussi: Tiago Rodrigues, le cœur et la raison

Tiago Rodrigues raconte la genèse de «By Heart»

De Romeo Castellucci à Christiane Jatahy, le siècle des écorchés

Le jury du Temps a distingué l’Italien Romeo Castellucci, artiste qui pétrit la glaise de nos mythes, s’enracine dans la lettre pour qu’éclosent sur scène des visions fantastiques. Né dans la cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon en 2008, son Inferno, d’après La Divine Comédie de Dante, recueille 13 voix. Une œuvre au noir qui marque le règne d’Hortense Archambault et de Vincent Baudriller à la tête du festival.

Le triomphe de Romeo Castellucci est encore renforcé par 33 nominations – pour d’autres pièces – qui en fait, pour notre jury, la grande figure théâtrale du XXIe siècle. Derrière lui se bousculent des écorchés magnifiques: la Brésilienne Christiane Jatahy et son What if They Went to Moscow?, inspiré des Trois Sœurs de Tchekhov, à l’affiche de la Comédie de Genève en 2018, se placent en deuxième position, avec 11 suffrages; le Polonais Krzysztof Warlikowski et son (A)pollonia déchirant, présenté aussi à la Comédie en 2010, occupent le troisième rang; le Bernois Milo Rau se positionne, lui, à la deuxième place des artistes les plus nommés, avec 28 nominations, pour une demi-douzaine de spectacles cités.

Mais au-delà de ce plaisir mêlé d’excitation que procurent des classements forcément discutables et provisoires, quels enseignements en tirer? Tentative d’interprétation en cinq actes. […]

Le jury

Joël Aguet, historien du théâtre;

Roberta Alberico, travailleuse culturelle;

Hortense Archambault, directrice de la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis;

Fabienne Arvers, critique au magazine «Les Inrocks»;

Georges Banu, essayiste et écrivain;

Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy;

Katia Berger, critique à la «Tribune de Genève»;

Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel;

Anne Brüschweiler, directrice du Forum Meyrin;

Michel Caspary, directeur du Théâtre du Jorat;

Pierre-Louis Chantre, conseiller artistique au Forum Meyrin;

Danielle Chaperon, professeur de dramaturgie à l’Université de Lausanne;

Séverine Chave, journaliste vidéaste au «Temps»;

Cécile Dalla Torre, critique au «Courrier»;

Alexandre Demidoff, critique au «Temps»;

Rares Donca, directeur de L’Abri à Genève;

Eric Eigenmann, professeur de dramaturgie à l’Université de Genève;

Anne Fournier, journaliste à la RTS;

Rita Freda, dramaturge et essayiste;

Jérôme Garcin, chef de la rubrique Culture de «L’Obs», producteur du «Masque et la plume»;

Marie-Pierre Genecand, critique au «Temps»;

Julie Gilbert, scénariste;

Barbara Giongo, codirectrice du Théâtre du Grütli;

Myriam Kridi, directrice du Festival de La Cité;

Ivan Garcia, critique au «Regard libre»;

Sandrine Kuster, directrice du Théâtre Saint-Gervais;

Michèle Laird, critique à «Bon pour la tête»;

Pierre Lepori, journaliste à la RSI et à la RTS;

Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge;

Philippe Macasdar, metteur en scène et dramaturge;

Aurélien Maignant, doctorant en études théâtrales à Lausanne et à Paris;

Arielle Meyer, dramaturge à la Comédie de Genève;

Thierry Loup, directeur d’Equilibre-Nuithonie;

Laurence Perez, directrice de la Sélection suisse en Avignon;

Dominique Perruchoud, ex-administratrice du Théâtre de Vidy et de la Comédie;

Michèle Pralong, dramaturge;

Brigitte Prost, maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Rennes;

Natacha Rossel, critique dramatique à «24 heures»;

Jean-Jacques Roth, rédacteur en chef adjoint du «Matin Dimanche», responsable du supplément «Cultura»;

Nataly Sugnaux Hernandez, codirectrice du Théâtre du Grütli;

Marie-Pierre Theubet, ex-programmatrice au festival La Bâtie;

Marie Sorbier, rédactrice en chef de «I/O Gazette»;

Eric Vautrin, dramaturge au Théâtre de Vidy;

Ronan Ynard, critique youtubeur sous le nom de «Ronan au théâtre»;

René Zahnd, auteur, ex-directeur adjoint du Théâtre de Vidy;

Jérôme Zanetta, critique à «Scènes Magazine».

