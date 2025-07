"Livre d’occasion, 400 ans de bataille, débutée à Paris sur le Pont Neuf", par Nicolas Gary (actualitte.com)

Livre d’occasion, 400 ans de bataille, débutée à Paris sur le Pont Neuf

De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...

[…] Parmi les marchands du Pont-Neuf au XVIIᵉ siècle apparaissent de modestes vendeurs de livres d’occasion — les ancêtres de nos bouquinistes. Henri IV, soucieux de la beauté du site et de la fluidité du trafic, avait interdit que la moindre construction permanente n’encombre le pont. Cependant, sous Louis XIII, quelques commerçants sont autorisés à y installer des échoppes provisoires démontées chaque soir. C’est dans ce contexte qu’en 1614, Pierre Douleur, avec l’aval du roi, ouvre un petit étal de livres usagés à la tête du Pont-Neuf. […]

