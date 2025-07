Dominique Malaquais, Faire art pour faire politique. Arts, pouvoirs et dissidences

Dominique Malaquais, historienne de l’art et politiste (1964-2021) : son existence et sa formation sont ancrées dans deux pays (États-Unis, France), deux cultures et deux langues. Pour elle, penser l’art et penser le politique ne font qu’un. Et c’est aux Afriques, à leurs cultures urbaines et à leurs arts que, pendant plus de trente ans, elle consacre son activité de chercheure, d’enseignante, de curatrice, de traductrice et d’écrivaine. Parce que le travail en collectif était essentiel pour Dominique ­Malaquais, elle se raconte ici avec des compagnes et compagnons de route. Elles et ils sont universitaire, vidéaste, curateure, ­scénographe, bloggeuse, activiste, essayiste, éditeur ou encore DJ.

Avec chacune, avec chacun, un échange. Il y est question d’insoumission, de convictions partagées et de pratiques communes, de prises de position et de désaccords, d’incertitudes, de colères, de joies, de possibles, de culs-de-sac. Au fil de ces récits se construit un atlas de trajectoires entrelacées. L’importance du travail accompli par Dominique Malaquais a pour nom « Afriques ».

Les Afriques où elle a engagé son expérience affective, sensorielle, relationnelle, artistique et politique. Les Afriques qu’elle place d’autant plus haut qu’elle a toujours la plus vive conscience de rester, quoi qu’elle dise ou quoi qu’elle fasse, une ­Occidentale, enseignant dans les plus prestigieuses universités états-uniennes ou œuvrant au CNRS. L’exigence, la lucidité, la clairvoyance des échanges qui trament cet ouvrage tiennent indissociablement à ce que Dominique Malaquais y relaie les arts africains d’êtres engagés et engageants – qui font humain ensemble : ubuntu – et aux façons dont elle effectue cette passe, suggérant par quelles coopérations à géométrie variable peut s’opérer ce relais.

Table des matières

ÉpigrapheRemerciementsAvec

[03/2020]

Petite note sur la formeHors-systèmes ?

Avec Jean-Christophe Lanquetin [03/2020]

Dominique Malaquais

Jean-Christophe Lanquetin

Dominique Malaquais

I. L’exit

II. L’évasion

Jean-Christophe Lanquetin

Dominique Malaquais

Post-scriptum [12/2020]

Ouvertures

Avec Dominique de Ménil [07/2020]

Dominique Malaquais

Care

Avec Lionel Manga [07/2020]

Dominique Malaquais

Lionel Manga

Dominique Malaquais

Lionel Manga

Dominique Malaquais

Lionel Manga

Dominique Malaquais

Lionel Manga

Dominique Malaquais

Terrains glissants

Avec Silvia Forni [11/2020]

Silvia Forni

Dominique Malaquais

Silvia Forni

Dominique Malaquais

Silvia Forni

Boucles paradoxales

Avec Éléonore Hellio [05 & 06/2020]

Éléonore Hellio

Track#1

Dominique Malaquais

Éléonore Hellio

Track#2

Dominique Malaquais

Éléonore Hellio

Track#3

Dominique Malaquais

Éléonore Hellio

Track#4

Dominique Malaquais

Éléonore Hellio

Track#5

Dominique Malaquais

À contre-centre

Avec Kadiatou Diallo [08/2020]

I.

II et II ½

I, donc

Musées : problème

Structure et malléabilité – 1

Structure et malléabilité – 2

Comment ça marche

Petit interlude

Quelques éléments de mise en contexte

II, donc

II ½, enfin

Billet 1 – À contre-comptable

Billet 2 – À contre-hiérarchie

Billet 3 – Zéro visa

Abécédaire collaboratif

Avec Julie Peghini [05/2020]

A – Angazi, but I’m sure

B – Breathing out of School

C – Ce dont nous sommes faits

D – Dérive, (d)ébauche

E – Entêtement

F – Fleuve

G – Eric Garner : « I can’t breathe »

H – La bombe à hydrogène qui parle

I – Infernal Letter

J – Jeu de cellules (ou du pluriel de « je »)

K – Kinshasa

L – Lignes parallèles

M – Multitudes

N – Nous, Noûs

O – Occident(al)

P – Performer le politique

Q – Quartier Matonge

R – Récréâtrales

S – Sony Labou Tansi

T – Traversantes

U – Utopies concrètes

V – La vie et demie

W – Walante

X – Xhosa

Y – Yif menga : performance en dialogues

Z – Zone de turbulences

Parce que ni ce livre ni le sable n’a de commencement ni de fin

Avec Ntone Edjabe [07 & 12/2020]

Dominique Malaquais

Nous, scyborgs ?

Avec la paperson/Yang [12/2020]

la paperson/Yang

Dominique Malaquais

la paperson/Yang

Dominique Malaquais

la paperson/Yang

Dominique Malaquais

la paperson/Yang

Dominique Malaquais

la paperson/Yang

Une troisième université est possible (la paperson/Yang 2017 – extraits)

Une troisième université habite la première

La première université accumule

La deuxième université critique

Une troisième université : on passe à la stratégie

Scyborgs et fabrication de la troisième université

Sources citées