Sur les luttes sexuelles. Un dossier d'En-attendant-nadeau

Au sommaire du n° 224 du site En attendant Nadeau,

Un ensemble d'articles qui interroge nos sexualités, nos identités, nos pratiques et nos imaginaires.

Que faire de l’histoire contemporaine des homosexualités ?

Plusieurs publications récentes montrent l’importance des années 1970-1980 dans l’histoire des luttes des sexualités minoritaires. Certains membres de la communauté queer actuelle s’en réclament pour lutter contre l’homophobie. par Philippe Artières et Jean-François Laé | Essais, Histoire

Une anthologie couleur lavande

Anthologie de textes du lesbianisme radical américain, Le mouvement féministe est un complot lesbien témoigne d’un moment historique, mais rappelle aussi ce qui reste à faire aujourd’hui. par Aurore Turbiau | Essais, Sciences humaines

Comme un garçon

Paru il y a un demi-siècle, L’heure des garçons, de l’écrivaine néerlandaise Andreas Burnier, traite hors des normes les enjeux de l’identité, de la sexualité et du genre, tout en donnant à penser le rôle de la littérature dans ces débats urgents. par Hugo Pradelle | Littérature étrangère

Quand aimer est un combat

Le premier roman de Jean Ciantar reprend les codes du western pour évoquer les thérapies de conversion qui prétendent « guérir » de l’homosexualité. Un sujet peu abordé par la fiction. par Sirîne Poirier | Littérature française

Devenir Bambi

Marie-Pierre Pruvot raconte comment elle a pu devenir la femme trans qu’elle souhaitait être. Un récit très attachant qui est à la fois un autoportrait, un tableau de la nuit parisienne et un témoignage sur la condition trans. par Philippe Artières | Essais, Littérature française

Narrations, désirs et désillusions

La parution simultanée du second tome des mémoires de bell hooks et du dernier roman de Chimamanda Ngozi Adichie met en lumière de nombreux parallèles entre les deux ouvrages. C’est comme si le second répondait aux espoirs exprimés dans le premier. par Sophie Ehrsam | Littérature étrangère