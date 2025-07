Bernhard Siegert, Techniques culturelles. Grilles, filtres, portes et autres articulations du réel

En s'appuyant sur la notion de « technique culturelle », Bernhard Siegert renouvelle de fond en comble les études posthumanistes sur les médias.

Si l'on veut comprendre ce que sont les données à l'âge numérique, ce qu'est une œuvre d'art ou même ce qui fonde les sociétés humaines, il faut se situer au niveau d'opérations élémentaires. Les points d'une série, les intermittences du signal, la grille du papier, la trame du textile – c'est dans la matérialité des choses que se joue la genèse de toute signification. Avec Techniques culturelles, Bernhard Siegert livre une synthèse d'envergure de ses travaux des vingt dernières années, convoquant tantôt l'histoire des sciences, l'ethnologie, la philosophie, la littérature et les arts. À travers des cas d'étude concrets, on y découvre la fécondité d'une approche qui analyse de plus près les processus élémentaires de symbolisation, au cours desquels les différences entre le dedans et le dehors, le réel et le symbolique, le médium et le contenu, l'humain et le non-humain deviennent incertains. Des origines du calcul jusqu'à nos sociétés numériques, en passant par les techniques de navigation, le calendrier ou les arts de la table, nous découvrons l'origine foncièrement matérielle de notre culture.

Théoricien et historien des médias, considéré, avec Friedrich Kittler, Norbert Bolz et Wolfgang Coy, comme l'un des pionniers de la théorie des médias allemande, Bernhard Siegert (né en 1959) est professeur de la fondation Gerd-Bucerius. Il enseigne l'histoire et la théorie des techniques culturelles à la Bauhaus-Universität de Weimar.