Gradhiva, n° 39 | 2025 : "Recherches artistiques sur les restes humains" (dir. Frédéric Keck & Lucia Piccioni)

Les restes humains collectés dans un contexte colonial et conservés dans les collections des musées d’anthropologie, sont aujourd’hui l’objet de discussions sur leur possible restitution. Ces débats sont pris dans une double temporalité, entre l’urgence du processus diplomatique de reconnaissance de la dette coloniale et la lenteur du processus juridique d’établissement de leur provenance et de leur propriété. Dans ce temps suspendu, les artistes se sont intéressésà la question et mènent des recherches qui, sans aboutir à une connaissance objective de la provenance, travaillent sur les failles, les manques, les ambivalences, en interrogeant ce qui peut ou non être montré de ces collections sensibles.

Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les artistes jouent un rôle de premier plan dans la représentation et la diffusion des restes humains dans les ouvrages scientifiques et dans les musées. Ils produisent des dessins, des daguerréotypes, des photographies, des gravures de crânes mais aussi des moulages corporels. Entre 1841-1842, Louis-Auguste Bisson réalise le premier daguerréotype d’un crâne polynésien pillé dans des tombes lors de l’expédition de Dumont d’Urville dans l’océan Pacifique. Le moulage du corps de Saartjie Baartman de 1815, la « Vénus hottentote », est le premier artefact d’une large collection de moulages corporels reproduits en série et échangés entre les musées d’anthropologie du monde entier.

Les artistes, qui au XXe siècle, ont surtout vu le pouvoir transgressif des restes humains, se concentrent aujourd’hui sur l’identité de l’individu derrière les crânes, ou sur une transfiguration poétique de ces ossements par l’image photographique. En partant de ces recherches artistiques dans des collections de musées européens prises dans la dynamique extractiviste du processus de colonisation, ce dossier décrit une nouvelle relation entre art et science dans la mise en valeur de collections situées entre la vie et la mort.

Sommaire

Introduction

Frédéric Keck et Lucia Piccioni Recherches artistiques sur les restes humains. Crânes et moulages dans les collections coloniales muséales [Texte intégral]

Dossier

Tal Adler Comment ne pas exposer un crâne : le projet Who Is ID8470? [Texte intégral] How to Not Exhibit a Skull: The Who is ID8470? Project

Claire Brizon, Daniel Browning et Arnaud Morvan Ombre portée. Le sujet humain comme objet dans le moulage ethnographique de Bonangera [Texte intégral] Casting a Long Shadow. The Human Subject as Museological Object in the Ethnographic Cast of Bonangera

Ricardo Roque Dessins humoristiques et science des races dans les carnets de l’historien [Texte intégral] Cartoons and the science of races in the historian’s notebooks

Portfolio

Mathieu Kleyebe Abonnenc Des morceaux de chair arrachés aux os de l’ennemi. Instruments pour musique fantôme [Texte intégral]

Entretiens

Frédéric Keck Entretien avec le collectif syrien Abounaddara. Par-delà la restitution : le corps du « Syrien fanatique » et ses images [Texte intégral]

Christine Barthe, Lucia Piccioni et Karim Kal Entretien avec Karim Kal. À propos de « Sutures » [Texte intégral]

Christine Barthe, Lucia Piccioni et Rosângela Rennó Entretien avec Rosângela Rennó. Stratégies de réhumanisation [Texte intégral]

Christine Barthe, Frédéric Keck et Sammy Baloji Entretien avec Sammy Baloji. Resubjectiver les photographies des restes humains[Texte intégral]

Frédéric Keck et Clara Jo Entretien avec Clara Jo. Des animaux zoonotiques dans les grottes aux restes humains dans les cimetières [Texte intégral]

Lucia Piccioni Entretien avec Delphine Zigoni. L’universalité du dessin [Texte intégral] Delphine Zigoni

Varia

Julie Cayla Faire briller le « village » Expériences esthétiques des amateurs et amatrices d’art africain au Burkina Faso [Texte intégral] Making the “village” shine. Aesthetic experiences of African art lovers in Burkina Faso

Cécile Pichon-Bonin Le dessin d’enfant à l’épreuve du réalisme : une étude des discours artistique et éducatif russes et soviétiques, 1901-1934 [Texte intégral] Children’s drawing put to the test of realism: a study of Russian and Soviet artistic and educational discourse, 1901-1934

Chroniques cinéma

En collaboration avec le Comité du film ethnographique, festival Jean Rouch

Maïté Boullosa-Joly et Raphaël Mazzei Le web-documentaire : pour une navigation ethnographique [Texte intégral]

Nathalie Luca Retour sur l’édition 2024 des « Regards comparés » (Festival international Jean Rouch – Inalco) : Corées, déjouer les destins [Texte intégral]

Comptes rendus

Julien Bondaz Alexandre Girard-Muscagorry, La Kora de Victor Schœlcher : l’empire d’un instrument ouest-africain [Texte intégral] Paris, Philharmonie de Paris éditions, coll. « Musée de la musique », 2024

Frédéric Keck Michael M. J. Fischer, Probing Arts and Emergent Forms of Life et At the Pivot of East and West: Ethnographic, Literary and Filmic Arts | At the Pivot of East and West, Ethnographic, Literary, and Filmic Arts [Texte intégral] Durham, Duke University Press, 2023

Frédéric Keck Stéphanie Soubrier, Races guerrières : enquête sur une catégorie impériale, 1850-1918 [Texte intégral] Paris, CNRS Éditions, 2023