Charroux (Allier)

Villégiatures

Colloque/Séminaire d’été de sociopoétique à Charroux d’Allier

Mercredi 29 — Vendredi 31 juillet 2020

(accueil Mardi 28 au soir – départ samedi matin)

Responsables : Françoise Le Borgne et Alain Montandon

Comité scientifique : Robert Fajen (univ. de Halle, Allemagne), Marine Ganofsky (univ. St Andrews, Écosse), Anne Gotman (CNRS), Françoise Le Borgne (Celis), Alain Montandon (Celis), Sylvain Ledda (univ. Rouen), Franco Piva (univ. Vérone, Italie), Bertrand Westphal(univ. Limoges).

Le CELIS (Centre de recherches en littératures et sociopoétique) de l'Université Clermont Auvergne organise un séminaire/colloque cet été à Charroux (charmant village situé dans le Bourbonnais) où nous réunissons dans des maisons de campagne les participants dans un cadre rustique et convivial. Le colloque/séminaire de 2020 portera sur Maisons de campagne et Villégiaturesdans le cadre du programme de sociopoétique « Habiter ailleurs ».

Séminaire, car nous prenons le temps pour des communications entre 30 et 45 minutes et de discuter.

Dans le prolongement des travaux menés par Alain Montandon sur les formes de la sociabilité (hospitalité, promenade, danse, souper…), ce séminaire s’intéressera dans une perspective sociopoétique aux représentations de la villégiature dans les littératures et les arts, de l’antiquité à nos jours. Il s’agira de cerner les représentations de la spécificité de cet espace-temps et des interactions qu’il implique, qui, tout en privilégiant l’entre-soi des élites sociales et en transposant dans un cadre différent certains rituels urbains, affirme une forte singularité. À quoi tient celle-ci ? À une subtile subversion des hiérarchies et des codes sociaux, comme l’affirme Anaïs Escudier, analysant le rôle central de Balbec dans le projet proustien ? À la sensualité induite par le contact avec la nature, la pratique du bain et/ou du sport ? À une disponibilité propice aux rencontres, aux échanges, aux surprises ou… à l’ennui (Sagan, Bonjour Tristesse) ? Comment l’enchantement de la villégiature peut-il survivre à l’usure de son prestige et à la saturation des topoï véhiculées par les guides de voyage (Tati, Les vacances de Monsieur Hulot) ? De Pline à Houellebecq, de Boccace à Thomas Mann, longue est la liste des écrivains qui, des villégiatures antiques aux maisons de campagne contemporaines, se sont saisis des représentations de cette pratique et de son imaginaire.

Les travaux du séminaire alimenteront une future publication.

Les propositions de communications (interventions de 30 à 45 minutes) sont à envoyer le plus rapidement possible à Alain Montandon (alain.montandon@uca.fr)