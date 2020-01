Vêtements : corps, tissus, fils et espaces dans les arts scéniques et visuels

Université Polytechnique Hauts-de-France

Journée d’étude

Vêtements : corps, tissus, fils et espaces dans les arts scéniques et visuels

9 Avril 2020

Organisée par Anne Lempicki, Doctorante en Arts-Arts du spectacle et Amandine Mercier, Docteure en Arts-Arts du spectacle, Composante de recherche De Scripto, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes,

École doctorale, SHS- Sciences de l’Homme et de la Société (ED 473)

D’un point de vue anthropologique et historique, le vêtement a subi diverses évolutions. Servant avant tout à couvrir le corps nu, il est un des marqueurs des caractères sociaux et sexuels des individus, et permet d’identifier les degrés de pudeur de différents groupes sociaux et ethniques, en Occident, en Orient ou en Afrique par exemple. Il régit l’appartenance ou l’exclusion de chacun.e à un groupe. Il est par essence relié à une personne et procède de l’habitude et du goût. « Y a-t-il un code plus rigoureux et plus rituel que celui du vêtement ? Il classe, il distingue, il hiérarchise, il garantit les contrats secrets du groupe. Il maintient les distinctions sociales, les statuts culturels et les distances entre classes. On ne peut briser ce code ou porter atteinte à la pudeur sociale sans porter atteinte à un ordre établi[1] » écrit Michel de Certeau.

Considéré comme un des éléments constitutifs du « costume de scène », le vêtement nous informe sur un certain rapport au corps dans les arts scéniques et visuels, qu’il soit au plus près de lui, lorsqu’il est porté par un individu, ou au contraire éloigné, lorsqu’il est suspendu à distance, voire étiré, effiloché, abîmé. Le tissu et le fil concernent davantage le processus créatif et la fabrication du vêtement. Matériaux premiers et bruts, matières aux infinis possibles, ils ont des qualités plastiques et dramaturgiques que les artistes du spectacle vivant et des arts visuels explorent, occasionnant parfois jusqu’à leur sacralisation ou leur obsession.

Dans le champ des arts de la scène, la recherche envisage davantage la question du costume répondant à des typologies de personnages (stéréotypes), des usages sociaux à visée politique ou comique, une évolution des mœurs (habits de ville contre habits de scène), sa patrimonialisation, sa muséification, ou enfin le passage du vêtement au costume de scène (citons par exemple le colloque « L’habit de théâtre et son double : us et usages du costume de scène », Université Nancy 2, 7-10 mars 2006 ; le colloque « Le costume de scène, objet de recherche », CNCS, 20-22 mars 2013 ; ou le colloque « Le costume sur un plateau », Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 12-13 mars 2019). Le vêtement a également fait l’objet de recherches dans le domaine de la mode et de la sociologie, portant une réflexion sur le contexte culturel, les groupes et les facteurs sociaux, leur historicité. La notion de style a été dégagée, rendue perceptible par l’allure générale des vêtements portés, selon leur tombé, leur volume, leur couleur et leur ligne (près du corps, ample, etc.).

Pour aller plus loin, ce séminaire propose également d’étudier le vêtement, le tissu et le fil selon diverses entrées et invite ses participants à réfléchir conjointement aux questions de mémoire, d’identité et de récupération, à la place accordée au corps nu, à l’inscription plastique, scénographique et spatiale du vêtement, du fil et du tissu, ainsi qu’à leur dimension textuelle et dramaturgique.

Ces axes concerneront le champ des arts de la scène (théâtre, danse, opéra, cirque…) ainsi que les arts visuels contemporains (sculpture, installation, vidéo, performance…) en étant particulièrement attentifs aux études de cas, aux enquêtes monographiques ou confrontant plusieurs objets. Il pourra également s’agit de témoignages d’artiste, de compte-rendu d’expérience, d’installation performée, etc. sans restriction méthodologique.

Ainsi plusieurs axes pourront être envisagés :

1 - De fil en aiguille : mémoires, identités, friperie artistique et scénique

Dans cet axe, envisagé en deux temps, nous entreprendrons d’analyser le vêtement comme support de la mémoire ou comme élément constitutif d’une identité.

a) Mémoires et identités

Il s’agira ici d’une part de réfléchir à la notion de « style » dans le domaine des arts vivants (danse, théâtre, cirque, marionnette etc.), mais également dans le domaine des arts visuels, ce qui peut permettre de créer une ligne directrice du vêtement ou du tissu chez tel ou tel artiste, qui chargera alors ces derniers d’une identité propre et unique. En effet, selon Olivier Saillard[2], « L’auteur est un habilleur, l’habilleur est un auteur. Le vêtement est une grammaire, le style est une plume.[3] » Nous pourrons définir ou non si tel ou tel artiste confirme cette règle ou s’en émancipe.

D’autre part, nous aurons à cœur d’interroger l’aspect relatif à la mémoire individuelle ou collective dont ses matériaux sont empreints. Nous pensons particulièrement au travail de l’artiste Christian Boltanski à l’occasion de la Monumenta 2010 au Grand Palais dans son installation Personnes, à celui de l’artiste finnoise Kaarina Kaikkonen dans Huellas y Diàlogos (Musée de la mémoire-Museo Nacional de Bellas Artes, 2013), ou encore aux créations de Nadia Prete (Portrait de ma garde-robe, 2018) et de Cécile Borne à l’occasion de l’exposition « Tissus//mémoire, archéologie de l’abandon » à la Manufacture de Roubaix (2018).

b) Friperie artistique et scénique

Nous serons attentifs dans ce sous-axe au vêtement comme objet récupéré ou déchet.

Les œuvres deviennent des recycleries, dans lesquelles les artistes redonnent vie et fonctionnalité aux textiles initialement délaissés ou jetés. Les processus de création de glanage, bricolage et détournement pourront ainsi être mis en exergue. Le travail du plasticien Michel Nedjar et ses "chairdâmes" réalisées à partir de "shmattès" s’inscrit pleinement dans cette démarche. Dans le spectacle tauberbach (2014) du metteur en scène belge Alain Platel, les danseurs et la comédienne parcourent le sol d’une décharge jonchée de vêtements éparpillés, qu’ils portent, enlèvent, jettent, comme autant de bouts de mémoires piétinés.

2 - Dévêtir et dénuder : cacher/montrer, obscénité et transgression

Dans cet axe, nous envisagerons l’occurrence du dévêtement comme objet trouble et troublant qui à la fois crée un problème de signes et de sens, de catégorisation et de perception, de réception et d’intériorisation.

Nous pourrons ainsi analyser le besoin de l’Homme d’avoir recours aux vêtements à la fois par pudeur et décence, par nécessité de se différencier de l'animal et par tentative de pallier à sa nudité primaire et originelle. De même, le vêtement pourra être abordé comme marqueur social d’une culture au détriment de celui de la nature et comme facteur d’exclusion, de pénitence voire d’humiliation. Il s’agit également de franchir la barrière-peau pour dévoiler l’intériorité du corps et de mettre en lumière la question du visible et de l’invisible, de l’ob-scène et de la transgression. Le contraste peau/tissu, rendant perceptible le « moi-peau » défini par Didier Anzieu, jouera de ces troubles.

Les créations scéniques, plastiques et performatives ne manquent pas sur le sujet, que l’on pense au spectacle du chorégraphe Alban Richard As far as… (2007), dans lequel, à rebours, les danseurs, au lieu de se déshabiller, couvrent petit à petit leurs corps nus de la première séquence, au fur et à mesure de leurs entrées sur le plateau. Dans la création de Jérôme Bel, Jérôme Bel (1995), la peau des danseurs est un tissu, pliée, malmenée, frappée, marquée, mesurée comme prête à être découpée et collée ailleurs. Dans Tannhaüser (2017) de Romeo Castellucci, la nudité est à la fois une seconde peau et un tissu sur-cutané du corps, puisqu’elle coule ou s’enfile par les chanteurs comme un costume. La nudité-costume se fait donc épiderme de la nudité première du corps de l’interprète et en rend une nouvelle visible mais fausse. Les artistes s’emparent aussi de la question du strip-tease, comme dans la commande de Dirk Pauwels, Nightshade/Belladone (2006) à Alain Platel, Vera Mantero, Wim Vandekeybus, Caterina Sagna, Johanne Saunier, Claudia Triozzi, Eric de Volder.

Du côté des arts visuels, nous pensons à la pièce Cut Piece (1964) de Yoko Ono, durant laquelle les spectateurs viennent découper avec des ciseaux un morceau des vêtements de l’artiste agenouillée, à la merci de l’exhibition à venir. L’artiste canadienne d’origine tchèque Jana Sterbak, intéressée par les questions du corps et plus précisément du corps féminin, a habillé son corps d’une robe de viande en 1987 dans son œuvre Vanitas : Flesh Dress For An Albino Anorexic, exposant le corps, écorché, comme une matière périssable, reprenant le thème des Vanités existant depuis le Moyen Âge.

3 - Re-vêtement plastique, artistique et scénique :

Dans cet axe, c’est l’usage du vêtement, du tissu ou du fil comme objets ou espaces décoratifs et scénographiques qui sera questionné. Il s’agira d’être attentifs aux créations dans lesquelles ces matériaux prennent une dimension particulière, minimale ou gigantesque, devenant espace, scénographie, dispositif.

Qu’ils tapissent ou parsèment l’espace, qu’ils soient aléatoirement utilisés ou scrupuleusement tissés, ces matériaux redéfinissent les dispositifs, leurs enjeux et leurs réceptions. Au-delà de l’approche théorique, celle pratique sera également interrogée dans le trouble visuel et les occupations spatiales qu’elle occasionne.

Nous pensons bien évidemment à la création Floor of the Forest de la chorégraphe Trisha Brown (1970) dans laquelle des vêtements sont tendus sur une grille à travers lesquels deux danseurs s’habillent et se déshabillent. Le dispositif aux dimensions importantes contraint les corps à s’habiller de manière horizontale, et non verticale comme à l’ordinaire. Entre l’installation, la sculpture et la danse, c’est ici le vêtement qui porte les corps, suspendus à quelques mètres du sol, et non l’inverse. Nous retrouvons le même genre d’installation dans l’adaptation du roman de Günther Grass, Die Blechtrommel (2015) par le metteur en scène belge Luk Perceval.

La membrane recouvrant la structure métallique servant de projection vidéo et lumière dans la création Strata.2 (2011) de Maria Donata d’Urso/Cie Disorienta déforme la vision du spectateur, jouant de l’intérieur et de l’extérieur comme de multiples couches superposées interrogeant la fragilité du vivant. L’œuvre plastique de l’artiste japonaise Chiharu Shiota, comme dans Internal Line (2019), mêlant travail du fil tissé, corps et monumentalité, interroge l’espace de l’imaginaire, comme débordant hors de soi, et hors du vêtement identifiable dans ces multiples fils.

4 - Le texte-ile, fils et tissus dramaturgiques

L’enjeu de cette thématique est double. D’abord, elle permet de confronter les points de vue dramaturgiques d’une œuvre pensée ou créée à partir du motif du vêtement, de l’habillement ou de la nudité.

Ensuite, il s’agit d’envisager le texte comme tissu dramaturgique et ainsi de renouer avec l’étymologie première du terme « texte », selon qu’il tisse ou défile l’œuvre et le regard qui s’y pose. En somme, l’étude permettra d’en révéler le sous-vêtement dramaturgique, d’en tirer le fil poïétique mais aussi de questionner son absence au plateau. La pièce de Jean-Michel Rabeaux, Déshabillages (comédie mortelle) (2003), celle de Thibault Fayner, Les Cravates (2007) ou Ouriel Zohar, Le Vêtement Invisible (2015) utilisent le prétexte du vêtement pour tisser une écriture du corps et des codes. Les spectacles de Jan Fabre, The generosity of Dorcas (2018) et celui d’Ombline De Benque, Katia Petrowick et Marie Sinnae, Pull over (fable visuelle) (2017) jouent du fil et du vêtement comme un motif pour coudre, découdre et recoudre le corps, à la manière de l’artiste philippine Bea Camacho qui tisse au crochet un cocon autour d’elle dans Enclose (2005) ou Efface (2008).

Le but de cette journée d’étude est de confronter points de vue et méthodologies, approches pratiques et artistiques, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche sur le sujet.

Les propositions de communication (1500 signes, espaces compris) comporteront un titre, un résumé, des mots-clés ainsi qu’une brève bio-bibliographie. Elles préciseront l’axe ou les axes choisi.s. Elles seront à adresser à Anne Lempicki (anne.lempicki@gmail.com) et Amandine Mercier (mercier.amandine3@gmail.com) au format Word et PDF, avant le 27 février 2020.

Réponse aux auteurs : le 15 mars.

Bibliographie non exhaustive :

- Barthe-Deloisy, Francine, Géographie de la nudité : être nu quelque part, Paris, Bréal, 2003

- Barthes, Roland, Système de la mode, Paris, Seuil, 1967

- Borel, France, Le Vêtement incarné. Les métamorphoses du corps, Paris, Calmann-Lévy, 1992

- Boucris, Luc, Freydefont, Marcel (dir.), Qu’est-ce que la scénographie ? Pratiques et enseignements, vol. II, Études théâtrales, n°54-55, Paris, L’Harmattan, 2012

- Deslandres, Yvonne, « Les modes vestimentaires dans la société occidentale », in Poirier, Jean (dir.), Histoire des mœurs. Les coordonnées de l’homme et de la culture matérielle, I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, p. 1033-1702

- Faivre, Daniel (dir.), Tissu, voile et vêtement, Paris, L’Harmattan, coll. « Religions et spiritualités », 2007

- Lahuerta, Claire (dir.), L'œuvre en scène ou ce que l'art doit à la scénographie, Pau, Presses Universitaires de Pau et Pays de l'Adour, coll. "Figures de l'art", 18, 2010

- Lesage, David, Lemaire, Véronique, Qu’est-ce que la scénographie ? Processus et paroles de scénographes, vol. I, Études théâtrales, n°53, Paris, L’Harmattan, 2012

- Monneyron, Frédéric (dir.), Le Vêtement, actes du colloque de Cerisy, été 1998, Paris, L’Harmattan, coll. « Sciences humaines », 2001

- Roche, Daniel, Culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1989

- Simmel, Georg (dir.), Philosophie de la modernité. La femme, la ville, l’individualisme, vol. I, Paris, Payot, coll. « Critique de la politique », 1989

- Vigarello, Georges, Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, Paris, Seuil, 2002

[1] CERTEAU, Michel de, La Culture au pluriel, Seuil, col. Points, 1993 [1974], p. 39.

[2] Ancien directeur du Musée Galliera de 2010 à 2018, il a publié plusieurs ouvrages sur la mode, dont : L’Homme Objet : La Mode masculine de 1945 à nos jours, Paris, Musée de la Mode, février 1996 ; et avec Alexandra Bosc et al., Les années 50 : la mode en France 1947-1957, Paris, Paris Musées, juillet 2014.

[3] MASSON, Elvira, Entretien avec Olivier Saillard, « Avoir du style, c’est résister », L’Express, 6 avril 2013, [En ligne] URL : https://www.lexpress.fr/styles/mode/interview-mode-olivier-saillard-avoir-du-style-c-est-resister_1237803.html