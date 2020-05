Vacations en grammaire et histoire de la langue française (Avignon)

Vacations en grammaire et histoire de la langue française (moderne et contemporaine) à l'Université d’Avignon.

Le département de Lettres modernes propose des vacations en vue d’assurer des enseignements de grammaire et d’histoire de la langue française en L1, L2 et L3, ainsi qu’en MEEF1 pour l’année 2020-2021. Il s’agit pour chaque enseignement et chaque niveau de douze séances d’une heure trente, ou de 6 séances de trois heures (par quinzaines), correspondant à 18h ETD.

Merci d’envoyer votre C.V. aux deux responsables de licence :

sophie.gaillard@univ-avignon.fr et chantal.wionet@univ-avignon.fr