Vacations en Expression-communication et culture générale/médiatique (IUT de Marne-la-Vallée, site de Meaux)

Le département Métiers du Multimédia et de l’Internet de l'IUT de Marne-la-Vallée, site de Meaux, propose plusieurs vacations en Expression-communication et culture générale pour la rentrée prochaine.

Enseignements :

- Expression-communication et rhétorique, 1e semestre (entre septembre et décembre 2025) : expression écrite et orale ou écriture journalistique (environ 40h).

- Expression-communication et rhétorique, 2e semestre (entre janvier et mai 2026) : argumentation et expression orale, écrits et oraux professionnels (66h).

- Culture médiatique et numérique, 3e semestre (entre septembre et décembre 2025) : histoire et analyse des médias, cas d’études, problématiques autour de l’information/la désinformation (31h).

- Écriture, multimédia et narration, 3e semestre (entre septembre et décembre 2025) : écriture journalistique et documentaire (28h)

- Expression-communication et culture générale, 4e semestre (entre janvier et mai 2026) : documentation, exposés, ouverture aux cultures étrangères (environ 50h).

La plupart de ces enseignements se répartissent entre TD (28 étudiants) et TP (14 étudiants).

Le plan de cours des années précédentes et de nombreux supports seront à votre disposition si vous le souhaitez.

Les locaux se trouvent à environ 5 minutes à pied de la gare de Meaux. Depuis la Gare de l'Est, le trajet dure 25 min.

Si la proposition vous intéresse, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 21 juillet à Clément Sigalas, directeur des études MMI2 (clement.sigalas@univ-eiffel.fr), et Fares Zaidi, coordinateur des matières (fares.zaidi@univ-eiffel.fr).