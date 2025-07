Bourse postdoctorale en études françaises (Université de Toronto)

BOURSE POSTDOCTORALE

Domaine de recherche : études françaises

(Please see below for the English version of this announcement.)

Le Département d'études françaises de l'Université de Toronto (Faculté des arts et des sciences) lance un appel à candidature pour une bourse postdoctorale de 24 mois, commençant le 1er janvier 2026.

Admissibilité

Le candidat ou la candidate

a obtenu un doctorat (normalement au cours des 5 dernières années), ou aura obtenu un doctorat le 1er janvier 2026 ; présente un excellent profil de recherche en études françaises (littérature ou linguistique) ; a une excellente maîtrise du français ; a obtenu le parrainage d'une personne éligible pour la supervision, choisie parmi le corps professoral des études supérieures du Département d’études françaises. Il est de la responsabilité du candidat ou de la candidate de communiquer directement avec cette personne.

Critères d'évaluation

Originalité, importance et impact du projet de recherche. Faisabilité du projet. Excellence et potentiel de recherche :

- bourses de recherche et distinctions ;

- expérience de recherche ;

- publications dans des revues universitaires de premier plan et pertinentes au domaine ;

- achèvement en temps voulu des études doctorales. Capacité d'enseigner plusieurs cours offerts au sein du département et expérience d'enseignement au niveau universitaire.

Salaire : 50 000 $ par année

Le salaire constitue une rémunération pour les responsabilités suivantes :

travailler sur un projet de recherche. participer à la vie intellectuelle du Département d'études françaises.

La bourse postdoctorale comprendra également une offre d’enseignement d’un minimum d’un cours attribué par le Département d’Études françaises, dont le salaire s’ajoutera à celui indiqué ci-dessus.

Le poste exige que le boursier ou la boursière soit physiquement présent.e au Département d’études françaises (situé sur le campus St. George, au centre-ville de Toronto). Pour de plus amples renseignements sur l'Université de Toronto et le Département d'études françaises, veuillez visiter www.utoronto.ca et www.french.utoronto.ca.

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à adresser leur candidature, signée et datée, à Patrick Thériault, directeur des études supérieures au Département d'études françaises.

Le dossier de candidature doit comprendre :

un curriculum vitae ; une lettre de motivation d'un maximum de deux pages à interligne simple (en français) ; un projet de recherche d’un maximum de 4 pages (plus bibliographie) ; une lettre de recommandation rédigée par le superviseur pressenti (choisi parmi le corps professoral des études supérieures du Département d'études françaises) ; une lettre de recommandation supplémentaire. Les deux lettres (datées, signées et sur papier à en-tête) doivent être envoyées directement au directeur des études supérieures, de préférence en format PDF (avec bourse postdoctorale et le nom du candidat dans la ligne d'objet) ; un dossier pédagogique, qui comprend les éléments suivants : des évaluations de cours ou d'autres preuves de compétence pédagogique et une proposition (description de cours avec liste de lectures potentielles) pour un cours Advanced/Special Topics dans le domaine de recherche du candidat.

Veuillez transmettre le dossier et les lettres de recommandation (en français ou en anglais) avant le 10 octobre 2025 à Timothy Robinson, french.gradcounsellor@utoronto.ca.

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent resident will be given priority.

The University of Toronto is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes applications from racialized persons/persons of colour, women, Indigenous People of North America, persons with disabilities, LGBTQ2S+ persons, and others who may contribute to the further diversification of ideas.

Clôture du concours : 10 octobre 2025

Commencement de la bourse : 1er janvier 2026

Durée de la bourse : 24 mois (non renouvelable)

ETP : 100 %

Le temps normal de travail est de 40 heures par semaine pour une boursière ou un boursier postdoctoral à temps plein (au prorata pour celles et ceux occupant un poste à temps partiel). L’Université de Toronto reconnaît que les besoins liés à la recherche et au développement professionnel de la personne salariée, ainsi qu’au programme de recherche du superviseur ou de la superviseure, peuvent exiger une certaine flexibilité quant à l’accomplissement des tâches et aux horaires de travail.

Les conditions de travail du boursier ou de la boursière sont déterminées par la convention collective de l'unité 5 du SCFP 3902.

Les conditions de travail de l’instructeur ou de l’instructrice sont déterminées par la convention collective de l'unité 1 du SCFP 3902.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

Area of Research: French Studies

The Department of French in the Faculty of Arts & Science at the University of Toronto invites applications for a 24-month postdoctoral fellowship effective January 1st, 2026.

Eligibility:

The applicant either: a) has obtained a Ph.D. (normally within the last 5 years) or b) will have obtained a Ph.D. by the start date of the fellowship. The applicant has an excellent research profile in French Studies (Literature or Linguistics). The applicant has excellent proficiency in French. The applicant has secured the sponsorship of an eligible supervisor, chosen from the professorate within the Graduate Department of French. It is the applicant’s responsibility to communicate directly with a potential supervisor.

Evaluation Criteria:

Originality, importance, and impact of the proposed research. Feasibility of the proposed research. Excellence and research potential of the candidate:

- fellowships, scholarships, or other awards;

- previous research experience;

- publications in top-ranked and field-relevant academic journals;

- timely completion of doctoral studies. Capacity to teach a variety of courses offered within the department and experience teaching at the university level.

Salary: $50,000 per annum

The salary constitutes compensation for the following key responsibilities:

Working on a research project. Participating in the intellectual life of the Department of French.

In addition to the above salary, the successful applicant will be offered a minimum of one half-course as assigned by the Department of French.

This position will be held in the Department of French at the University of Toronto, St. George campus, in downtown Toronto and requires the fellow to be on campus. For more information about the University of Toronto and the Department of French, please visit www.utoronto.ca and www.french.utoronto.ca.

All qualified candidates are invited to address their signed and dated application to Professor Patrick Thériault, the Graduate Chair of the Department of French.

Complete applications must include:

A curriculum vitae; A cover letter of no more than two single-spaced pages (in French); A research project (no more than 4 pages, plus bibliography); One letter of reference written by the postdoctoral supervisor in the French Department; One additional letter of reference. Both letters (dated, signed and on letterhead) must be addressed to the Graduate Chair of the Department of French. Reference letters should be sent directly by the referees, preferably in PDF format, (with “Postdoctoral Fellowship” and the applicant’s name in the subject line); A teaching dossier, which includes the following: course evaluations or other evidence of teaching competence, and a course proposal for a special or advanced topic seminar in your area of research.

Please send applications and reference letters (in French or English) by October 10, 2025 to Timothy Robinson at french.gradcounsellor@utoronto.ca.

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority.

The University of Toronto is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes applications from racialized persons/persons of colour, women, Indigenous People of North America, persons with disabilities, LGBTQ2S+ persons, and others who may contribute to the further diversification of ideas.

Closing Date: October 10, 2025

Expected start date: January 1, 2026

Term: 24 months (non-renewable)

FTE: 100%

The normal hours of work are 40 hours per week for a full-time postdoctoral fellow (pro-rated for those holding a partial appointment) recognizing that the needs of the employee’s research and professional development and the needs of the supervisor’s research program may require flexibility in the performance of the employee’s duties and hours of work.

Employment as a Postdoctoral Fellow at the University of Toronto is covered by the terms of the CUPE 3902 Unit 5 Collective Agreement.

Employment as a Course Instructor at the University of Toronto is covered by the terms of the CUPE 3902 Unit 1 Collective Agreement.