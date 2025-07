Poste d'ATER Stylistique à l'Université de Perpignan

Le département de Lettres recrute un ATER à plein temps en stylistique pour une prise de fonction le 1er octobre. Le profil publié sous le titre LSH03V est consultable sur le portail Galaxie en suivant le lien : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ATERListesOffresPubliees/0660437S/FOPC_63849.pdf

Volet Enseignement

Filières de formation concernées :

Licence de Lettres, Master MEEF second degré Parcours Lettres, Master d’études culturelles « Intervales »

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L'activité pédagogique de l'ATER concernera essentiellement des enseignements en stylistique et analyse du discours. La personne recrutée interviendra à tous les niveaux de la formation de licence Lettres, ainsi que dans la préparation à l’exercice de commentaire stylistique (concours du CAPES de Lettres) en Master MEEF. Elle pourra également être amenée à assurer des enseignements dans le Master « Intervales » sur des questions d’intermédialité et, dans la licence Lettres, sur la question du rapport des écrivains à la langue, en particulier au XXème siècle et dans la période contemporaine. Un intérêt marqué pour la pédagogie innovante sera bienvenu.

Volet Recherche :

L'ATER sera invité à développer une recherche en stylistique. Une réflexion sur les processus de création contemporaine sera particulièrement appréciée. Elle permettra à la personne recrutée de s’intégrer dans l'axe du CRESEM de son choix parmi les axes suivants : l’axe Sociétés, Langages et Mobilités qui regroupe des chercheur-e-s relevant de différents champs disciplinaires et s’intéressant à trois grandes orientations de recherche : les logiques d’appartenances et d’identifications en tant que produits de l’histoire sociale, les apprentissages et pratiques langagières, les mobilités ; l’axe Poétique et Perception qui regroupe des spécialistes de poétique travaillant sur le rapport épistémologique à l’environnement et plus spécifiquement sur la représentation textuelle (littéraire, cinématographique ou photographique) du milieu et sur le détournement ou l’illusion qui président parfois à cette représentation ; l’axe Patrimoines dont les chercheurs développent des travaux selon quatre thématiques : Histoires, images, représentations imaginaires — Espaces et architecture — Transmission et diffusion des savoirs — Tourisme et médiation.

—

Contacts Enseignement :

Département d’enseignement : Lettres et FLE

Lieu(x) d’exercice : UPVD

Nom directeur de composante ou département : Ghislaine Jay-Robert et Françoise Mignon, co-directrices du département

Tel directeur de composante ou département :

Email directeur de composante ou département : francoise.mignon@univ-perp.fr

URL directeur de composante ou département : https://lsh.univ-perp.fr/

—

Contact Recherche :

Lieu(x) d’exercice : Perpignan - UPVD

Nom directeur unité de recherche : Nathalie Solomon

Responsable local UPVD : /

Tel directeur unité de recherche :

Email directeur unité de recherche : solomon@univ-perp.fr

URL unité de recherche : https://cresem.univ-perp.fr/.