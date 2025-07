Vacations pour étudiants L1/L2 traducteurs et civilisationnistes à l'université de Lille

Offre de vacations à hauteur de 312 heures de français pour étudiants L1/L2 traducteurs et civilisationnistes

au département ERSO à l'université de Lille, campus Pont de bois.

Le département d'Etudes romanes, slaves et orientales de la faculté de Langues, cultures et sociétés de l'université de Lille, campus Pont de bois, recherche des enseignant.es pour des vacations à hauteur de 312 heures de français pour étudiants L1/L2 traducteurs et civilisationnistes.

L'enseignant.e recruté.e délivrera des cours de français à objectifs spécifiques pour la traduction : orthographe de haut niveau, perfectionnements grammaticaux, bases linguistiques, expression et communication axées sur des thématiques interculturelles sur objets culturels (littérature, art, civilisation).

La mission est complexe, elle tient à l'hétérogénéité des niveaux et des filières (L1 et L2 d'arabe, chinois, espagnol, japonais, portugais). Le recruteur sera sensible à des profils d'enseignants de français (parcours Lettres modernes ou classiques) ayant une expérience de la traduction (de quelque langue que ce soit) et de l'interculturalité (histoire ou littérature comparée) de préférence dans les domaines correspondant aux filières des étudiants (arabe, chinois, espagnol, japonais, portugais).

Outre ces 312 heures, l'ERSO propose potentiellement 48h de "Méthodes et ressources pour l'argumentation" niveau L3 au sein du parcours "Cultures et sociétés" en enseignement à distance à partir d'un cours déjà préécrit (à moins que l'enseignant.e recruté.e propose le sien - à discuter).

Les canditat.es transmettront un CV comportant 5 lignes de présentation personnelle, le parcours académique et universitaire et les éventuels travaux de recherche. Les candidat.es devront pouvoir déclarer un emploi principal (statut des enseignants vacataires).

Cette offre ne concerne que l'année universitaire à venir 2025-2026.