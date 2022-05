Université de Milan, Via Festa del Perdono 7, 202123 Milan, Italie.

Le devenir du Congo: collaborer, imaginer, changer

Le Congo Research Network (CRN) organise son cinquième colloque international à l’Université de Milan,

du 13 au 15 septembre 2022.

Le colloque a pour but de réunir des chercheurs débutants et confirmés dans le domaine des Sciences

Humaines et Sociales qui partagent un intérêt commun pour la République Démocratique du Congo et

l’Afrique. Le comité scientifique et organisateur espère tout particulièrement encourager l’émergence de

réflexions et d’analyses transdisciplinaires et comparatives, au sein et au-delà des études Congolaises.

Cette nouvelle édition du CRN, qui a lieu après un long délai dû à la pandémie, se concentre sur le concept du

« devenir » :

- le devenir de la recherche sur/autour du Congo (nouvelles voies et nouveaux liens entre savoirs et

épistémologies, moyens de communication nouveaux (TIC, nouveaux médias, vidéos) et agents -

universitaires, artistes, écrivains, acteurs culturels, journalistes et blogueurs, activistes et autres) ;

- le devenir de la culture congolaise (nouveaux lieux de création et d’exhibition, nouvelles façons de

partager/transmettre les savoirs et les pratiques culturelles) ;

- le devenir du pays et les dynamiques de la mobilité et de la stabilité non seulement au Congo, mais

également en Afrique et dans le monde (changements anthropologiques, climatiques, justice

épistémique, sociale, sanitaire, économique) ;

- le devenir de la politique, entre trauma, mémoire et résilience.

Le colloque se déroulera sur trois journées articulées selon trois mots-clés : Collaborer, Imaginer, Changer.

Les journées seront divisées en sessions plénières comprenant des allocutions par d'éminents spécialistes.

Chaque session (panel) comptera un maximum de 4 participants ou groupes de participants (de préférence en

modalité présentielle ; une connexion Teams est toutefois prévue).

*

Les propositions d’intervention (titre et résumé, max. 400 mots) doivent être envoyées aux organisateurs

par email à congoresearchnetwork@gmail.com et à silvia.riva@unimi.it avant le 15 juin 2022.

Les propositions peuvent être envoyées en français ou en anglais.

Les participants seront informés le 30 juin 2022 sur l’acceptation de leur proposition.