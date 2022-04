Adresse : Université Paul-Valéry - Site Saint-Charles Rue du Professeur Henri Serre à Montpellier Tram ligne 1 - Place Albert 1er

Nous avons le plaisir de vous convier à notre série de séminaires « Questions de réception(s) » qui aura lieu les jeudi 05 mai, 19 mai et 02 juin. Chaque année dans le cadre de leur formation doctorale aux ED 58 et 60, les doctorants de deuxième année organisent trois séminaires autour d’un thème commun. Cette année, nous avons choisi de nous pencher sur la notion de réception.

La notion de réception est une notion polysémique à l’histoire mouvementée qui reste, encore aujourd’hui, difficile à circonscrire. La « réception » est régulièrement mobilisée dans des disciplines aux méthodes et aux pratiques fort différentes, voire incompatibles. Cette série de trois séminaires se donne pour objectif de déplier la notion de réception à partir de disciplines qui ne sont pas toujours pensées ensembles. Le concept de « réception » est-il le même qu’il soit mobilisé dans le champ des études littéraires, médiatiques, sociologiques, ou philosophiques ? Le cas échéant, quels sont les remaniements effectués ? Et quelles sont les spécificités de chaque concept de réception en fonction des disciplines envisagées ? Cette série de séminaires, qui s’attache à mettre en valeur plusieurs disciplines, aura pour objectif de mettre au jour les spécificités de la, ou des, notion(s) de réception(s).

Notre première invitée, Céline Ségur, interviendra le jeudi 05 mai à 10h sur le site Saint-Charles 1, en salle 003.Le séminaire est intitulé « Une histoire des théories de la réception. De la littérature aux médias ».

La réception est aujourd’hui définie de manière consensuelle à la fois comme une pratique interprétative et une expérience sociale itérative de construction de sens. Une approche épistémologique des théories de la réception médiatique aide à comprendre, d’une part, comment celles-ci se sont épanouies dans le cadre du paradigme de l’usager actif, et, d’autre part, comment elles ont été influencées par les théories de la réception littéraire.

Céline Ségur est maître de conférences HDR en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lorraine et à l’IUT Nancy-Charlemagne. Membre du Centre de Recherche sur les Médiations (Crem), elle s’intéresse principalement aux réception(s) et public(s) de la télévision.