Londres

Appel à contributions

Un nouveau roman « féministe » ?

Les plaisirs de la lecture et la popularité des romans contemporains écrits par des femmes

Cette conférence multiculturelle prend comme point de départ la récente popularité des romans parlant des femmes et écrits par des femmes à travers le monde, comme par exemple le quartet d’Elena Ferrante, L'amica geniale, ou les romans Les gens heureux lisent et boivent du café d’Agnès Martin-Lugand, Ensemble c’est tout d’Anna Gavalda, Elle s’appelait Sarah de Tatiana de Rosnay, The Handmaid’s Tale et The Testaments de Margaret Atwood, Circe de Madeline Miller et La carne de Rosa Montero.

La popularité de ces romans a été décuplée par leurs traductions dans plusieurs langues et par leur transfert au cinéma et sur le petit écran. Ces phénomènes indiquent la pertinence de ces romans pour les vies des femmes dans le monde entier et sensibilisent les publics aux problématiques féministes d’hier et d’aujourd’hui. Cette conférence a pour vocation d’explorer le récent « retour à l’histoire » observé dans ces textes, et des tensions engendrées par ce mouvement, afin d’esquisser une théorie des plaisirs de la lecture. La conférence sera dédiée à la manière dont l’auteur et le texte peuvent contrôler la lecture, mais aussi sur le pouvoir du lecteur sur le texte.

Dr Loredana Di Martino (University of San Diego)

et l'auteur français Agnès Martin-Lugand (http://www.agnesmartinlugand.fr/)

assureront une conférence plénière.

Les propositions de communication pourront s’inscrire, entre autres, dans les axes suivants :

Liens entre les lectures diégétiques et extradiégétiques

Le pouvoir des textes à établir une connexion avec leurs lecteurs et créer de l’empathie

Dans quelle mesure le procès de lecture est situé dans un cadre spatio-temporel défini ?

La fusion de la connaissance de soi et du réalisme dans ces textes

Quels tropes de la fiction populaire classique (par exemple, personnages et fil narratif) sont utilisés ou remodelés dans ces textes ?

Des idéaux et des idées féministes présents dans ces textes

Quelles interprétations féministes peuvent-ils générer ?

Comment transmettent-ils des messages féministes ?

Quelles stratégies littéraires emploient-ils pour être en même temps « populaires » et « engagés » ?

Liens entre succès commercial et l’émancipation des lecteurs

Cette littérature est-elle une littérature d’évasion ? Si c’est le cas, peut-elle être productive ?

*

Les communications traitant de différentes langues et littératures sont les bienvenues. La langue de la conférence sera l’anglais.

Les propositions de communications devront comprendre un titre, un résumé de 250 mots maximum et être accompagnées d’une courte notice biobibliographique.

Prière de bien vouloir nous les faire parvenir au plus tard le 9 mars 2020 à l’adresse suivante

popular.novel2020@gmail.com

*

La conférence est financée par le Cassal Endowment Fund de l’Université de Londres et les centres de recherche sur les Politiques de la Culture et de la Mémoire, et sur le Genre et la Sexualité du Département de Sciences Politiques, Langues, et Etudes Internationales de l’Université de Bath.