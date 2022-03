« Ulysses » a cent ans

Par Bernard-Robert Bloom

mis en ligne le 16 janvier 2022 sur larepubliquedeslivres.com

"Le jeudi 2 février 1922, une jeune femme fait les cent pas sur le quai de la Gare de Lyon en attendant l’express de Dijon. A 7h précises, le train arrive, s’immobilise lentement, le contrôleur en descend, cherche des yeux la jeune femme qui se précipite et lui prend des mains un paquet qu’elle sert fortement tout en courant vers le boulevard en contrebas, où elle s’engouffre dans le premier taxi, le cœur battant. Moins de dix minutes plus tard, arrivée au 9 de la rue de l’Université, elle grimpe les escaliers quatre à quatre, sonne et tend une partie du précieux contenu à l’un homme grand, filiforme et partiellement aveugle qui lui ouvre la porte. Il lui sourit, s’empare de l’objet et esquisse un geste de remerciement. Il a quarante ans ce jour et c’est son cadeau d’anniversaire. Lui, c’est James Joyce, l’auteur irlandais dont tout le monde parle. Elle, c’est Sylvia Beach, la jeune Américaine qui dirige la librairie-bibliothèque de prêt anglaise « Shakespeare and Company ». Quant à l’objet, avec ses 732 pages et sa jaquette au bleu comme la Méditerranée, c’est un des deux premiers exemplaires de Ulysses, chef-d’œuvre du modernisme littéraire, que Joyce aura passé huit années à écrire et dont il doit précisément la publication à Sylvia Beach. Sans s’attarder, Sylvia prend congé de James, saute dans un taxi, arrive au 12, rue de l’Odéon où elle s’empresse de placer le second exemplaire dans la vitrine de sa libraire. […]"

