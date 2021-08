2 Rue de la Carpe Haute, Strasbourg, France (67000)

Troisième école d’automne de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement

17-19 novembre 2021

Centre Culturel Saint-Thomas Strasbourg, 2 Rue de la Carpe Haute, Strasbourg

L’objectif de l’école d’automne de l’ILVV est de créer et d’animer un réseau de chercheur·e·s en doctorat et post-doctorat travaillant sur les thématiques du vieillissement en sciences humaines et sociales. L’école se déplacera dans différentes villes françaises.

L’école est pensée comme le lieu privilégié pour échanger sur les enjeux et les défis de notre champ de recherche en adoptant une approche résolument pluridisciplinaire. Les problématiques de la longévité, des vieillesses et du vieillissement y sont abordées par les parcours de vie, les besoins et les aspirations, dans leur grande diversité.

Les journées de l’école sont conçues pour sensibiliser les chercheur·e·s en tout début de carrière aux nombreuses avancées conceptuelles et méthodologiques issues des différentes thématiques du champ de recherche.

Construites autour d’une thématique structurante, ces journées sont l’occasion de réunir doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et chercheur·e·s français·e·s et étranger·e·s plus avancé·e·s dans leur carrière pour échanger au fil de séquences et d’ateliers variés. Il s’agit pour les participant-e-s de connaître et de se faire connaître des collègues.

Il s’agit aussi pour chaque participant·e d’approfondir sa réflexion sur ses propres recherches en s’ouvrant aux autres thématiques et disciplines des sciences humaines et sociales.L’objectif est enfin de démontrer l’intérêt de croiser les approches et les regards et de déployer des collaborations. C’est la promesse de renforcer la place des sciences humaines et sociales dans les recherches sur la longévité, les vieillesses et le vieillissement.

Conditions d'éligibilité

doctorant·e·s et chercheur·e·s en début de carrière (soutenance depuis 3 ans ou moins),

travaillant sur la longévité, les vieillesses ou le vieillissement en France (durant la thèse ou actuellement)

avec une approche issue des sciences humaines et sociales, quelle que soit la thématique des recherches,

IMPORTANT : La capacité d’accueil s’élevant à une trentaine de personnes, les participant·e·s seront retenu·e·s sur la base des critères d’éligibilité et de l’ordre d’inscription.

Les candidatures à l'école d'automne 2021 sont ouvertes du 1er juillet au 10 septembre 2021 : cliquez ici

Prise en charge

L’ILVV prendra en charge le logement en chambre individuelle sur place pour les deux nuits avec le petit -déjeuner (mercredi et jeudi). Les pauses, la collation et le diner seront pris ensemble sur place. Les activités du 18 novembre débuteront à 9h30 : les pauses et le déjeuner seront pris sur place ; la journée se terminera par une sortie et un diner dans le quartier (pris en charge par l’ILVV). Les activités de la matinée du 19 novembre débuteront à 9h30 : les pauses seront prises sur place. Suite à la clôture de la dernière séance de travail, un buffet sera proposé . Les trajets seront pris en charge par l’ILVV dans le cadre des règles des établissements publics de recherche. Les participant·e·s s’engagent à suivre l’ensemble du programme et à respecter le calendrier et les dates imposées par la gestion administrative de l’école.