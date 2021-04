The Goose 19.2 (Automne 2021): 'Formes (de vie) océaniques"

La revue The Goose: A Journal of Arts, Environment, and Culture in Canada accepte dès à présent les contributions pour son numéro d’automne 2021 (19.2), qui s’intéressera aux océans ainsi qu’à leurs représentations artistiques. Ce numéro s’interrogera sur la manière dont l’océan articule nos modes de pensée et d’action, sur les paysages marins qui définissent, informent et justifient nos formes de savoir, sur la façon dont les océans sont pensés et représentés au sein de nos cultures et de nos productions culturelles, et sur les flux de capitaux, de marchandises et de corps humains et non humains qui sont façonnés par les canaux de navigation et les voies maritimes.

La revue The Goose s’intéresse aux travaux qui envisagent l’art, la forme et l’écologie dans un cadre d’envergure et en termes d’intersectionnalité. Nous souhaitons attirer les chercheurs.ses et artistes s’intéressant aux théories critiques de la race et à d’autres disciplines, et qui ne se considèrent pas nécessairement comme spécialistes en écocritique, mais dont les travaux envisagent l’océan dans un cadre intersectionnel. Dans cette optique, nous invitons les travaux qui explorent les interstices de la pensée océanique sous une optique des questionnements sur la race, le genre, la sexualité, l’autochtonie, la classe et le capacitisme. Notre réflexion s'inspire des travaux de Paul Gilroy dans The Black Atlantic et d'ouvrages plus récents tels Beyond the Black Atlantic (Goebel et Schabio, 2006) et Waves of Knowing: A Seascape Epistemology (2016) de Karin Aminoto Ingersoll. Nous invitons tout particulièrement les travaux tentaculaires, à la croisée des genres, défiant les conventions ou faisant appel à l’improvisation. Nous prenons modèle sur les recherches en hydro-critique (Laura Winkiel, 2019), en écocritique bleue (Dobrin 2021) et sur les travaux portant sur l’océan et ses représentations dans les études sur la transidentité (Hayward 2008; Chen 2012; Jefferies 2018). La revue The Goose s’intéresse également aux travaux portant sur la forme et le formalisme, aux réflexions sur l’identité et la neutralité de la « forme » et aux multiples relations entre justice environnementale et modes d’expression.

Voici une liste non exhaustive de pistes pour envisager l’« expérience » océanique en rapport à la forme artistique :

La race et l’« expérience » océanique

La diaspora et l’« expérience » océanique

Les océans et la crise des réfugiés

Océans et colonialisme

La colonisation de l'imaginaire océanique

Océans et autochtonie

Sexualité, identités trans et queer et imaginaires océaniques

Arts visuels et océans

Style et forme de la critique océanique

Ekphrasis et glissement des formes

Océans et acoustique

L'écocritique bleue et « l'impératif océanique » (Dobryn)

La montée du niveau des océans : métaphore(s) et réalité(s)

L'avenir des villes en bord de mer

L’hydro-critique

Pensée(s) / Ressenti(s) / Fabrication(s) glaciaire(s)

Voies de navigation, vois de colonisation

L’océan et ses métaphores

Croisières et impact environnemental

Extinction de la vie marine et représentations élégiaques

Disparition des océans et représentations de l’apocalypse

Océans et mélancolie

The Goose, la revue de l’ALECC (L’Association pour la Littérature, l’Environnement et la Culture au Canada / Association for Literature, Environment, and Culture in Canada), est publiée deux fois par an sur sa plateforme en ligne (http://scholars.wlu.ca/thegoose/). Cette revue en libre accès vise à promouvoir la distribution et l’étude de la littérature et des arts environnementaux, de l’écocritique, des théories et des études culturelles dans le domaine de l’environnement au Canada.

The Goose est à la recherche de contributions académiques ainsi que d’écrits de création, de fiction ou non romanesques, de poèmes, de photographies, d’essais littéraires et photographiques, d’arts visuels et multimédias, d’entretiens et de comptes-rendus. Notre intérêt premier porte sur le contenu canadien, mais nous acceptons les contributions examinant des productions internationales.

The Goose vous invite également à soumettre vos comptes-rendus. Pour ce faire, veuillez envoyer un courriel à l’attention du directeur du contenu francophone, Julien Defraeye, à l’adresse thegoosebookreviews@gmail.com avec vos suggestions avant le 1er juin 2020.

The Goose encourage vivement les contributions provenant des minorités visibles, de la communauté LGBTQ2S+, des personnes souffrant de handicap, des femmes et des groupes sociopolitiques sous-représentés.

Date limite de soumission : The Goose accepte les contributions de manière continue. Cependant, la date limite de soumission pour le numéro en cours est le 1er juillet 2021.

Comment soumettre?

Les contributions devront respecter les normes stylistiques de la revue The Goose (http://scholars.wlu.ca/thegoose/styleguide.html) et être soumises directement sur sa plateforme en ligne (http://scholars.wlu.ca/thegoose/).

Avec nos remerciements,

Julien Defraeye, Directeur du contenu francophone

Martine Noël, Relectrice-correctrice du contenu francophone