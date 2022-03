Universite Cheikh Anta Diop de Dakar

Call for Papers and Participants for The Dakar Translation Symposium: Africa and her Diasporas

Rutgers, The State University of New Jersey

Cheikh Anta Diop University of Dakar in Senegal (UCAD)

Assane Seck Universiy of Ziguinchor in Sénégal (UASZ)

Symposium title: The Dakar Translation Symposium: Africa and Her Diasporas





Announcement:



In the hope of fostering a transatlantic dialogue, The Dakar Translation Symposium: Africa and its Diasporas for June 12-20, 2022, brings together speakers and participants invested in the Black Diasporas. The Symposium is a collaborative effort between three institutions: Rutgers University, the University of Assane Seck University in Ziguinchor and Cheikh Anta Diop University in Dakar, where the symposium will be held. The Symposium will also serve to raise awareness and funds to support a collaborative Center for Translation Studies, Literature and Writing at Assane Seck University in Ziguinchor, which is in southern Senegal, and located at the crossroads of French, English and Portuguese regions superimposed on half a dozen local languages and their resulting creoles. Please note that working languages are English, French and Wolof.



Theme:



The Dakar Translation Symposium: Africa and her Diasporas invites and encourages proposals (abstracts) for themes including but not restricted to:

¨ Counternarratives and Translating History;

¨ The (Diasporic) Language of Hip-Hop;

¨ 1619 and the Birth of Modernity;

¨ Poetry of the Black Atlantic;

¨ Black Lives Matters and the Afterlives of Negritude;

¨ Creolization and creoleness;

¨ Creolization and Cultural Globalization;

¨ Creolization and the Diasporas;

¨ The Retrieval of African Indigenous Knowledge Systems;

¨ Superdiversity and the Complexities of New Migration Streams;

¨ Cultural and Linguistic Continuity and Changes;

¨ Ethnicity, Class, Gender, and Diversity in Africa and the Diasporas;

¨ Cultural Global Perspective: Africa and the Diasporas from the Inside and the Outside;

¨ The Postcolonial Configurations of North/South, West/ East, First World/Second World/Third World;

¨ New Communication Media and Technologies, New and Hybrid Cultural Forms and Practices, and Globalized Economies in Africa and the Diasporas;

¨ Hegemony, Politics and Economy in Africa and the Diasporas;

¨ Terrorism and the New Challenges of Security and Peace in Africa and the Diasporas;

¨ Centrality, Marginality, and the Human Conditions;

¨ Postcoloniality and Euro-Americanism in World Politics, Economy and Culture;

¨ Geopolitics and The Postcolonial: Reshaping North-South Cooperation;

¨ Reshaping the Africa-Diasporas Relations;

¨ (Post)Coloniality, Cultural and Civilizational Reconstruction in Africa and the Diasporas;

¨ Rethinking Negritude and Pan-Africanism.



The symposium will culminate with a Juneteenth memorial gathering on Gorée Island and an optional visit to The African Renaissance Monument in Dakar.



Submissions:



1. Please submit a detailed abstract of 500 words or less and author’s biography by March 31st

2. Selected abstracts and notification will be shared on April 5th

3. Final papers are due on May 15th

4. Papers must be less than 4000 words, Times New Roman 12 point and single spaced

5. Papers need to fit into a 15 to 20 minutes time limit for The Dakar Translation Symposium: Africa and her Diasporas (no exceptions)

For symposium format and questions please contact:

isgrjcamden@oq.rutgers.edu



In Africa in French, Wolof and English: Dr. Saliou Dione, Cheikh Anta Diop University (salioudione@hotmail.com)and Dr. Baboucar Diouf, Assane Seck University (b.diouf@univ-zig.sn)



In the United States in English and French: Prof. Gregory Pardlo or Dr. Baba Badji (isgrjcamden@oq.rutgers.edu)





Colloque de Dakar



Appel à communications



Titre : « La traduction : l’Afrique et ses diasporas »

Institute for the Study of Global Racial Justice

Rutgers, The State University of New Jersey

Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal (UCAD)

Université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal (UASZ)

Dans l’espoir d’explorer et de maintenir un dialogue transatlantique, le Colloque de Dakar sur « La traduction : l’Afrique et ses diasporas », qui se tiendra du 12 au 20 juin 2022, réunira des intervenants et des participants venus d’Afrique et des diasporas noires. Le symposium vise à instaurer la collaboration entre trois institutions : Rutgers University, l’Université Assane Seck de Ziguinchor et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où aura lieu le symposium. Ledit symposium servira de plateforme de sensibilisation et de collecte de fonds pour soutenir la mise en place d'un Centre de Traduction, de Littérature et d’Écriture à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, située en Casamance au sud du Sénégal, un carrefour de langues où se croisent l’anglais, le portugais et le français avec une demi-douzaine de langues locales, en plus du créole qui en résulte. Les langues de travail du symposium sont l’anglais, le français et le wolof.



Thèmes du colloque :



Pour participer au Colloque de Dakar sur « La traduction : l’Afrique et ses diasporas », les participants sont invités à soumettre des résumés portant, entre autres, sur les thèmes suivants :



¨ Contre-récits et traduction de l’histoire

¨ Langage (diasporique) du hip-hop

¨ Projet de 1619 et naissance de la modernité

¨ Atlantique noire et poésie

¨ Black Lives Matter et au-delà de la négritude

¨ Créolisation et créolité

¨ Créolisation et mondialisation culturelle

¨ Créolisation et diasporas

¨ Récupération des systèmes de connaissances endogènes africaines

¨ Superdiversité et complexités des nouveaux flux migratoires

¨ Continuité et changements culturels et linguistiques

¨ Ethnicité, classe, genre et diversité en Afrique et dans les diasporas

¨ Perspective culturelle globale : l'Afrique et les diasporas vues de l'intérieur et de l'extérieur

¨ Configurations postcoloniales Nord/Sud, Ouest/Est, Premier Monde/Deuxième Monde/Tiers Monde

¨ Nouveaux médias et technologies de communication, formes et pratiques culturelles nouvelles et hybrides et économies mondialisées en Afrique et dans les diasporas

¨ Hégémonie, politique et économie en Afrique et dans les diasporas

¨ Terrorisme et nouveaux défis de sécurité et de paix en Afrique et dans les diasporas

¨ Centralité, marginalité et conditions humaines

¨ Postcolonialité et euro-américanisme dans la politique, l'économie et la culture mondiale

¨ Géopolitique et postcolonialité⁄décolonialité : refaçonner la coopération Nord-Sud

¨ Refaçonner les relations Afrique-diasporas

¨ (Post)colonialité, (re)construction culturelle et civilisationnelle en Afrique et dans les diasporas

¨ Repenser la négritude et le panafricanisme



Le symposium se terminera par un rassemblement commémoratif du 19 juin sur l’île de Gorée et une visite optionnelle du Monument de la Renaissance africaine de Dakar.



Soumissions :



1. Veuillez soumettre un résumé détaillé de 500 mots ou moins et une courte biographie avant

le 15 mars.

2. Les résumés sélectionnés et la notification seront partagés au plus tard le 5 avril.

3. Les papiers finaux doivent être remis le 15 mai.

4. Les articles ne doivent pas dépasser 4000 mots, Times New Roman, taille 12 et interligne simple.

5. Les communications au Symposium de Dakar ne doivent pas dépasser les 20 minutes.

Pour les propositions de communications, le format du colloque et les questions, veuillez conjointement contacter :



- en Afrique, en français, wolof et anglais : Dr Saliou Dione, Université Cheikh Anta Diop (salioudione@hotmail.com) et Dr Baboucar Diouf, Université Assane Seck de Ziguinchor (b.diouf@univ-zig.sn) ;



- aux États-Unis, en anglais et en français : Pr. Gregory Pardlo (isgrjcamden@oq.rutgers.edu) et Dr Baba Badji (isgrjcamden@oq.rutgers.edu).

