The Balzac Review/Revue Balzac, n° 6/2023

"Adaptation/L’adaptation"

sous la direction d’Andrew Watts

Varia — Appel à contributions

L’oeuvre de Balzac a été une source d’inspiration riche et récurrente pour les adaptateurs, du vivant même de l’auteur. Des premières adaptations théâtrales non autorisées en passant par les films muets et sonores, les pièces radiophoniques, les romans graphiques et, plus récemment, la fanfiction en ligne, Balzac continue d’être réinventé dans un large spectre de médias. Les chercheurs n’ont nullement été indifférents à ce corpus de matériau en constante expansion, comme en témoignent notamment les travaux d’Anne-Marie Baron dans Balzac cinéaste (1990) et Balzac à l’écran (2019). Cependant, la recherche dans ce domaine s’est principalement concentrée sur le cinéma et la télévision au détriment de procédés souvent innovants engagés dans la production de Balzac. De plus, alors que les études d’adaptation sont une discipline de plus en plus dynamique, l’adaptation continue d’être considérée dans certains milieux comme le parent pauvre des études universitaires sérieuses. Comme l’observent Robert Stam et Alessandra Raengo, le « langage conventionnel de la critique de l’adaptation a souvent été profondément moraliste, riche en termes qui impliquent que le cinéma a en quelque sorte rendu un mauvais service à la littérature » (notre traduction). Ce numéro de la Balzac Review/Revue Balzac remet en cause et en question ce genre de préjugés dépassés. En adoptant une approche multimédia de l’étude des adaptations de Balzac du XIXe siècle à nos jours, il soutient que l’adaptation, en tant que pratique artistique, est fondamentale pour notre compréhension aussi bien de l’oeuvre du romancier que de son statut d’auteur canonique. Ce numéro comprendra plusieurs axes majeurs de discussion, notamment – mais sans s’y limiter – les suivants :

1. Adaptation et histoire : les re-créations de l’oeuvre de Balzac n'existent pas dans un vide temporel, mais – tout comme La Comédie humaine elle-même – sont façonnées par les forces de l’histoire. De quelles façons les approches de l’adaptation de Balzac ont-elles changé et évolué au fil du temps ? Comment l’intérêt pour l’adaptation de Balzac a-t-il été guidé par et/ou a réagi à l’histoire ? Dans quelle mesure les différents styles et mouvements de l'histoire de la pratique artistique (par exemple le cinéma de la Nouvelle Vague dans les années 1950 et 1960) ont-ils influencé l'adaptation des textes de Balzac ?

2. Adaptations et sources : dans le prolongement de la discussion sur l’adaptation et l’histoire, les contributions pourront porter sur la relation entre les adaptations de Balzac et leur document source. Comme l’a montré Kate Griffiths, les adaptations ne proviennent pas exclusivement d’une seule source littéraire. Les vecteurs du processus d’adaptation sont au contraire multiples, englobant des impératifs sociaux, culturels et économiques. De plus, les adaptations combinent et articulent une myriade de voix – celles de l’auteur du texte original et de l’adaptateur, bien sûr, mais aussi celles des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et des techniciens qui portent l’oeuvre à son terme. De quelles façons cet entrelacement de sources s’applique aux adaptations de Balzac ? Comment les réinventions de son oeuvre se sont-elles adressées aux voix multiples, changeantes et parfois contradictoires inhérentes à sa propre personnalité d’auteur ? Et que révèlent ces adaptations sur sa capacité à synthétiser des sources aussi diverses que la vie quotidienne, la politique ou les mondes de la littérature et du théâtre ?

3. Adaptation et théorie : les études d’adaptation ont souvent emprunté des théories venues d’ailleurs, et en particulier de concepts littéraires clés comme l’intertextualité. Des recherches plus récentes de cette discipline ont néanmoins commencé à doter l’adaptation de son propre cadre théorique. En particulier, Theorizing Adaptation (2020), de Kamilla Elliott, soutient que les adaptations doivent être considérées comme des oeuvres en tant que telles, et que nous ne devrions pas tenter de les faire entrer de force dans des costumes théoriques qui ne leur vont pas. Les contributions qui souhaiteront s’inscrire dans cet axe exploreront la relation souvent problématique entre la théorie et les adaptations de Balzac. Les outils théoriques fournis notamment par Barthes, Derrida et Genette sont-ils toujours valides pour lire ces adaptations ainsi que leurs textes sources ? Devrions-nous continuer à nous tourner vers d’autres disciplines hors des sciences humaines – telles que la psychologie et les neurosciences – pour étudier ces oeuvres adaptées ? Ou bien, en suivant l’exemple de Kamilla Elliott, les adaptations de Balzac peuvent-elles être théorisées et comprises comme des ouvrages en tant que tels ?

4. Adaptation interculturelle : les adaptations de Balzac continuent de transcender les frontières nationales et culturelles. Comment l’oeuvre du romancier a-t-elle été réinterprétée pour des publics en dehors de la France ? Dans quelle mesure les adaptations produites dans différents contextes culturels – dont l’Europe, les États-Unis et l’Asie du Sud-Est – ont-elles informé, consolidé ou même sapé la réputation de Balzac en tant qu’auteur canonique ? Quelle est la relation entre l'adaptation et le statut de Balzac comme icône de la littérature mondiale – et française ?

5. L’adaptation par-delà l’écran : si le cinéma et la télévision ont adapté Balzac en de nombreuses occasions, les artistes d’autres médias se sont largement inspirés de ses écrits. Les articles qui s’insèrent dans cet axe exploreront ces médias négligés et peu évoqués. Ils interrogeront notamment la manière dont des médias spécifiques peuvent contribuer à jeter une lumière nouvelle sur l’oeuvre de Balzac, comme dans le cas de la radio et de son aptitude à souligner le rôle clé du son, de la voix et même du silence dans les textes sources. De même, les contributeurs examineront la façon dont des médias nouveaux et émergents ont fait entrer les adaptations de Balzac dans l’ère du numérique. Les références à Balzac reviennent fréquemment dans les fanfictions sur Internet, qu’il s'agisse de romans historiques ou d’ambitieux mash-ups mixant des éléments provenant de sources comme Star Wars et Harry Potter. Que nous apprennent ces adaptations sur la façon dont Balzac est perçu et compris au XXIe siècle ? Et en quoi peuvent-elles être considérées comme un moyen de redynamiser l’attrait de Balzac auprès d’un lectorat populaire – plutôt que purement académique ?

*

Les propositions devront être envoyées avant le 31 octobre 2021 aux adresses suivantes :

a.j.watts.2@bham.ac.uk et thebalzacreview@gmail.com (dossier thématique)

thebalzacreview@gmail.com (Varia)

Les articles dans leur version définitive (35.000 signes maximum, espaces compris) seront à envoyer avant le 1er septembre 2022. Ils devront être accompagnés d’un résumé en français (500 signes maximum, espaces compris) et de 5 mots-clés.