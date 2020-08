Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Textes francophones du Sud et du Nord : imaginaires géographiques

Appel à contributions - NeMLA 2021 - Philadelphie, États-Unis, 11-14 mars 202

Date de tombée : 30 septembre

L’étude de textes francophones dans la francophonie s’est surtout consacrée à celle des frontières et des différences entre les différents pays et régions, la France maintenant sa position centrale héritée de l’époque coloniale. Il existe en effet une distinction claire entre les textes produits en France, qui ne sont pas compris comme faisant partie du corpus francophone, et une autre entre les textes produits par les auteurs attachés aux régions francophones du Sud global : le Maghreb, l’Afrique subsaharienne, l’Asie et les Caraïbes; et ceux du Nord global : l’Europe et le Canada.

Notre intéret réside dans la modulation des référents du Nord et du Sud par différents imaginaires. Ces marqueurs géographiques souvent entendus comme absolus peuvent aussi être modifiés par l’expression et la position d’un auteur : le Sud de la France est nordique pour un auteur maghrébin, la vallée du Saint-Laurent nordique pour la majorité de la francophonie, mais austral pour les auteurs innus. Nous étudierons les textes d’auteurs établis dans différentes régions et pays francophones et tenterons de voir quels liens sont possibles entre leurs différentes représentations de marqueurs géographiques qui ont souvent été compris comme absolus, mais aussi comme synonymes de la colonisation du Nord vers le Sud.

Nous essaierons de construire un corpus de représentations du Sud et du Nord à partir de multiples littératures du monde francophone et établirons à partir de ceux-ci les modalités d’écriture de ces marqueurs géographiques. Nous lirons les textes sans seulement s’intéresser à leur contexte de production national, mais en étudiant les représentations qu’ils donnent de la nordicité et de l’australité, se détachant de l’absolu des points cardinaux afin de constituer des Suds et des Nords variés et modulés.

Les questions guidant ce panel inclueront :

- Comment le Sud et le Nord sont adaptés par différents auteurs et contextes d’écriture; est-ce que ces marqueurs changent selon la position exogène ou endogène des écrivains par rapport à ces régions géographiques ?

- Existe-t-il des liens entre le Sud dans les littératures de l’Europe et du Maghreb, le Nord comme écrit au Canada ou dans les Caraïbes, par exemple ?

- Dans quelle mesure les auteurs sont-ils capable de s’extraire des dynamiques centre-périphérie de la Francophonie afin d’établir leurs propres définitions de ce qui est nordique ou austral ?

- Comment les auteurs recontextualisent les espaces géographiques du Nord et du Sud dans leurs écritures, quelles superpositions sont possibles entre les territoires habités et vécus et imaginés ?

- Peut-on réinventer, voire créer de nouveaux lieux en modulant les absolus du Nord et du Sud ?

- Qu'est-ce que la nordicité et l’australité peuvent vouloir dire en-dehors de leur absolu ?

*

Les communications peuvent être faites en anglais ou en français.

Pour envoyer votre proposition, prière d’aller sur le portail de NeMLA à cette adresse web: https://www.cfplist.com/nemla/Home/Login. Vous pourrez dès lors créer un compte.

Pour toute autre question, vous pouvez contacer Sarah Yahyaoui à l’adresse courriel suivante : syahyaoui@gradcenter.cuny.