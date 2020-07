Porto

SYNERGIES – Portugal

Nº 9 – 2021

Appel à contributions

Le midi de l’Europe littéraire parcourue et représentée en français : 1989-…

La littérature, notamment en langue française, n’est pas étrangère à, ou absente d’une réflexion sur l’opposition entretenue entre le nord et le sud de l’Europe. En effet, si l’on a longtemps pu mettre à profit une notion telle que l’orientalisme (E. Said, 1978) pour rendre compte d’une invention de l’Orient par les Européens (surtout Français et Britanniques), il n’en est pas moins pertinent de mobiliser l’hypothèse du dégagement d’un ensemble de représentations et de discours, littéraires entre autres, de la part du nord sur les régions et les peuples du sud de l’Europe.

Cet écart conceptuel s’est, par ailleurs, creusé à la faveur des récentes crises économiques, financières et sanitaires, lesquelles ont exhumé des stéréotypes irrationnels sur un nord laborieux, frugal et austère (la fourmi), et un sud indifférencié, prodigue, marqué du sceau du farniente, de la nonchalance et l’inconscience (la cigale). Curieusement, du fait de sa position géopolitique, la France occupe une position charnière entre ces deux pôles mentaux : tantôt nordique, tantôt méridionale ; une disjonction imaginaire obsessionnelle que bien des pays méridionaux reproduiront dans leurs idiosyncrasies intrinsèques en se cherchant des midis à culpabiliser et à dénigrer (Italie, Espagne, Portugal).

D’ailleurs, la désignation dépréciative, eurocratique et purement « boursière » de ces pays comme PIGS - même avec le contretemps irlandais - en dit long sur le regard arrogant ou paternaliste qu’un certain nord porte sur le sud, souvent considéré comme excroissance imaginaire ou réserve touristique indisciplinée(able). Mais aussi sur les préjugés que cette attitude révèle, alors que le continent européen comme région géopolitique, constructus institutionnel (Union Européenne), ou en tant qu’espace littéraire, devient de plus en plus interrogeable dans le cadre des études littéraires régionales (area studies).

En effet, l’empan historique récent - qui va de la chute du Mur de Berlin et des retrouvailles d’un continent avec lui-même jusqu’aujourd’hui - est construit sur des paradoxes producteurs d’images et de représentations. Celles-ci dessinent une (ré)invention des espaces périphériques européens à partir d’un centre et, pour ce qui est du sud, à partir d’un nord, qui fait apparaître le midi de l’Europe comme une continuum liminal diffus du Portugal à la Turquie, en passant par les Balkans, souvent référé au bassin méditerranéen. D’autant plus que cette aire continue d’être, dans toute son extension, le théâtre de trafics, naufrages et séquelles de conflits régionaux récents, ou qui couvent sous les yeux de l’Europe, et qui l’engage.

Or, la question de l’Europe méridional littéraire est indissociable de celle de l’Europe politique, économique et sociale ; c’est-à-dire des discours et des engagements divers que l’idée d’Europe inspire et suscite à partir d’elle-même ou sur elle. Pour preuve, le foisonnement actuel d’approches réflexives et critiques sur la question européenne à partir du fait littéraire : colloques, publications, bases de données en ligne (dont https://aeuropafaceaeuropa.ilcml.com/pt/), projets stratégiques financés, collections - dont « Fiction d’Europe » -, manifestes, prix littéraires institués par les institutions européennes (Prix du Livre Européen, Prix littéraire de l’Union Européenne), etc.

Aussi, invitons-nous les chercheurs que la problématique de l’Europe du sud littéraire contemporaine intéresse et interpelle à soumettre une proposition de contribution (article) dans un des axes suivants, toujours dans la littérature de langue française publiée de 1989 à nos jours :

Représentations de l’Europe du sud et des sud-Européens post-1989 ;

Relectures et reconfigurations des frontières / liminalités en Europe du sud, notamment face à de nouvelles (im)mobilités ;

Retours littéraires sur l’Histoire récente (1989- ) de l’Europe méridionale ;

Littérature-monde en français et Europe du sud.

Langue de rédaction : français.

Organisation de ce numéro : Ana Paula Coutinho et José Domingues de Almeida

Les propositions (250 mots maximum) seront adressées à synergies.portugal.redaction@gmail.com

jusqu’au 28 février 2021. La réponse du Comité éditorial sera transmise jusqu’au 15 mars 2021.

Délai pour l’envoi des articles pour l’évaluation en double aveugle : 30 juin 2021.

Retour du Comité éditorial : 30 septembre 2021.

Les propositions devront inclure les données suivantes : nom, institution de rattachement, notice biobibliographique (200 mots), titre, axe thématique retenu et résumé.