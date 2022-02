Reykjavik, Islande

SE17 — CALL FOR PAPERS / APPEL À COMMUNICATIONS

41st Annual International Conference of the Society for Interdisciplinary French Seventeenth-Century Studies

41e congrès international annuel de la Société d'études pluridisciplinaires du dix-septième siècle français

Reykjavik, Islande, 13-15 oct. 2022



Organizers / Organisateur·rices

Toby Erik Wilström (Université of Iceland) & Juliette Cherbuliez (University of Minnesota)

Submission details / Modalités de soumission



Please fill out the submission form (https://earlymodernfrance.org/node/add/submit-proposal-soumettre-propos) and upload a 250-300 word abstract and brief bio in English or French as one document for one of the following panels by April 15, 2022.



Veuillez remplir le formulaire de soumission (https://earlymodernfrance.org/node/add/submit-proposal-soumettre-propos) et télécharger un résumé de 250-300 mots et une briève biobibliographie en français ou anglais, combinés en un seul document, pour l‘une des séances suivantes au plus tard le 15 avril 2022.



Plenary Sessions / Séances plénières



90-minute sessions in traditional 3-4 speaker or roundtable format



Des séances de 90 minutes en format traditionnel de 3-4 communications ou en table ronde



Pedagogy panel : Teaching the seventeenth century to diverse students / Enseigner le dix-septième siècle à des étudiants diversifiés



Chairs / présidentes



Jennie Row (University of Minnesota) & Hélène Visentin (Smith College)



Curiosity / Curiosité



Chairs / président.e.s



Michael Moriarty (University of Cambridge) & Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle - Paris III)



Memories, vestiges, traces / Mémoires, vestiges, traces



Chairs / président.e.s



Ellen McClure (University of Illinois-Chicago) & Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre)



The North / Le Nord



Chairs / président.e.s



Jeffrey Peters (University of Kentucky) & Kathrina N. Piechocki (University of British Columbia)



Performance theory and the seventeenth century / Théories de performance et le dix-septième siècle



Chairs / présidentes



Sylvaine Guyot (New York University) & Anna Rosensweig (University of Rochester)



Representation and negotiation : the stakes of diplomacy / Représenter, négocier : les enjeux diplomatiques



Chairs / président.e.s



Anne Duprat (Université de Picardie Jules Verne / Institut universitaire de France) & Ellen Welch (University of North Carolina-Chapel Hill)



Representations of “indigenous peoples” in seventeenth-century French literature: / La représentation des « indigènes » dans la littérature française du 17e siècle



Chairs / président.e.s



Katherine Ibbett (University of Oxford) & Micah True (University of Alberta)



Rethinking Absolutism / Repenser l´absolutisme



Chairs / président.e.s



Hall Bjørnstad (Indiana University Bloomington) & Yann Lignereux (Nantes Université)



Non-plenary sessions / Séances non-plénières



New approaches to the 17th century / Nouvelles approches au dix-septième siècle



Matching innovation in content with innovation in format, these sessions feature a number of speakers at different stations who present new research to small groups at a time, who then circulate to other stations.



Jumelant l'innovation en contenu et en format, ces séances ambulantes mettent en vedette un certain nombre de communicants installés dans des postes individuels qui présentent leurs recherches nouvelles à de petits groupes qui circulent ensuite à d'autres postes.



Chairs / président.e.s



Katherina Laporta (New York University) & Christophe Schuwey (Yale University)



Works in progress workshops / Ateliers de travaux en cours



Small groups read short samples of each other´s work in progress in advance of the conference and discuss them in person in Reykjavík.



Un petit cercle de chercheurs lit les travaux en cours les uns des autres avant le colloque et se réunissent à Reykjavík pour en discuter en personne.



Chairs/présidentes:



Faith Beasley (Dartmouth College) & Hélène Bilis (Wellesley College).