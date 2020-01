Princeton University, Princeton, NJ, USA

[Version française ci-dessous]

– Call for abstracts –

Silence

Friday, March 27th, 2020

Princeton University French and Italian Department Graduate Conference

Keynote Speaker:

Professor Jennifer Tamas-Le Menthéour Assistant Professor of French at Rutgers University

Literary objects are often conceived as characterized by word and expression, the discursive and the dialogical. And yet, silences—the absence or impossibility of discursivity—hold an undeniable place in a variety of literary and artistic works. This conference will reflect upon the ways in which the presence of silence represents a constitutive part of the literary and artistic object. In what way does silence “speak” or express meaning more profoundly than speech? How does silence allow individuals to express that which language and discourse cannot? Is it possible to speak of a poetics of silence, an esthetic role for silence? Examining silence exposes who or what is silenced and who or what is doing the silencing. Inevitably these questions reveal the political and ideological figures and apparatuses that designate who can speak and what can be said. In this sense, examining representations of silence would provide a means to critique forms of exclusion—on the basis of gender, race, sexuality and social class—and move towards a more inclusive interpretative framework. One might also argue that literary, visual arts, cinematic and musical works give a platform to those who have been silenced to make their silence “speak.” This conference seeks to invite diverse lines of inquiry around the theme of silence in literary and artistic objects that have a relation to the French-speaking world.

Princeton University’s Department French and Italian invites graduate students in French and Francophone studies to submit abstracts (250-300 words) relating to the topic of silence.

Topics discussed may include, but are not limited to:

-Censorship or the silencing of topics

-Esthetics or poetics of silence

-Omission as discursive strategy

-Representation of silencing by ideological structures

-Silence in dynamics of gender, race, sexuality and social class

-Silence as political dissention or critique

-Representation of silenced figures

-Silence in non-human beings or entities

Please send abstracts (250-300 words) in French or English to fit.princeton.gradcon@gmail.com before January, 31, 2020.

Decisions will be communicated no later than February 3rd.

*

– Appel à contributions –

Silence

Vendredi, 27 Mars 2020

Département de français et d’italien à Princeton University

Colloque des étudiants doctoraux

Conférencière invitée :

Professeur Jennifer Tamas-Le Menthéour

Assistant Professor of French à l’Université de Rutgers

Les objets littéraires sont souvent conçus comme caractérisés par le discours et l’expression, le discursif et le dialogique. Et pourtant, les silences—l’absence ou l’impossibilité de la discursivité— ont un rôle important dans une variété d’œuvres littéraires et artistiques. Ce colloque cherche à examiner la façon dont la présence du silence représente une partie constitutive de l’objet littéraire et artistique. De quelle manière est-ce que le silence « parle » et comment permet-il parfois d’exprimer une chose d’une façon plus profonde que le discours même ? Comment le silence accorde-t-il aux individus la possibilité d’exprimer ce que le discours et le langage ne peuvent pas ? Est-il possible de parler d’une poétique du silence, d’un rôle esthétique du silence ? En examinant le silence, on parvient à exposer qui ou quoi sont réduits au silence et qui ou quoi font taire. Inévitablement, ces questions révèlent les figures et les structures idéologiques et politiques qui désignent qui a le droit à la parole et ce qu’on a le droit de dire. À cet égard, l’interrogation des représentations du silence ouvrirait la voie à une critique des formes d’exclusion—en fonction de genre, d’ethnicité, de sexualité, et de classe sociale—et constituerait un cadre interprétatif plus inclusif. On pourrait également soutenir que des œuvres littéraires, cinématographiques ou musicales donnent à ceux qui ont été réduits au silence, la possibilité de « faire parler » leur silence. Ce colloque invite à explorer des pistes d’enquête diverses qui portent sur le thème du silence dans des objets littéraires et artistiques ayant une relation au monde francophone.

Le département de français et d’italien invite des étudiants en doctorat ou en master d’études françaises et francophones à soumettre des projets en lien avec le thème du silence.

Sujets possibles (liste non-exhaustive) :

-La censure ou des sujets réduits au silence

-L’esthétique ou la poétique du silence

-L’omission comme stratégie discursive

-La représentation des structures idéologiques ou politiques qui réduisent au silence

-Le silence dans la dynamique du genre, de la sexualité, de l’ethnicité ou des classes sociales

-Le silence comme dissension ou critique politique

-La représentation des figures réduites au silence

-Le silence des êtres et entités non-humains

Merci d'envoyer un résumé de 250-300 mots – en français ou en anglais – à fit.princeton.gradcon@gmail.com avant le 31 janvier 2020.

Les décisions seront données au plus tard le 3 février.