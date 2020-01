Vancouver, Canada

Sexualités queer au Québec et au Canada

Colloque international

Simon Fraser University, Vancouver, Canada

19 et 20 mars 2020

Au fondement de la théorie queer actuelle, il y a le travail théorique que Michel Foucault a défendu dans Histoire de la sexualité. La sexualité n’est pas simplement un phénomène naturel qui aurait une vérité transhistorique et donc absolue. La signification des actes sexuels est construite à partir de systèmes de savoir qui défendent des principes certes relatifs, mais dont l’effet de pouvoir est grand du point de vue social, politique, légal, culturel et historique. La sexualité et ses différentes significations sont donc toujours construites et à construire socialement. Si nous considérons que la construction sociale dominante de la sexualité est aujourd’hui contrôlée par une biopolitique qui s’appuie sur une idéologie patriarcale, hétéronormative et binaire du genre, alors les sexualités queer sont des points de résistance face à cette biopolitique dominante. Les sexualités queer donnent forme et nomment dans le discours social et l’espace public des pratiques, des expériences, des identités, des communautés et des désirs sexuels qui continuellement remettent en cause l’hétéropatriarcat.

Dans le cadre de cette réflexion générale sur la sexualité, ce colloque portera plus précisément sur les sexualités queer au Québec et au Canada. Nous nous intéresserons à la façon dont les sexualités queer sont socialement construites, configurées, performées, discriminées, dévalorisées, marginalisées, stigmatisées, exclues. En nous penchant sur les sexualités queer, nous tenterons également d’analyser la façon dont le sujet humain construit sa subjectivité, son agentivité, sa performativité, voire son identité, dans des œuvres littéraires, artistiques, cinématographiques, théâtrales et médiatiques. Nous invitons donc des propositions qui portent sur les sexualités queer en fonction de certains axes de réflexion (de façon non exhaustive) :

La construction et la performance des sexualités queer dans la littérature, le cinéma, l’art visuel, le documentaire et les réseaux sociaux (Tinder, Youtube, blogues, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Grindr, etc.)

Les espaces des sexualités queer

Les temporalités des sexualités queer

L’émergence de communautés à travers les pratiques sexuelles queer

Sexualités queer, désir, érotisme et plaisir

Les sexualités queer et l’oppression (racisme, capacitisme, âgisme, classisme, sexisme, sanisme, grossophobie, transphobie, homophobie, biphobie, lesbophobie, etc.)

Les sexualités queer et le privilège (masculin, blanc, valide, etc.)

Les identités LGBTQ2+, les identités racisées, « crip », socioéconomiquement défavorisées

Les sexualités queer et la pédagogie critique (approches, stratégies, théories).

Pour ce colloque, nous acceptons des propositions de communication, de sessions, de tables rondes et d’ateliers en français et en anglais. Les propositions, d’une longueur maximale de 250 mots, doivent indiquer le nom du/de la chercheur.e, son affiliation institutionnelle et son courriel.

Les propositions sont à envoyer au plus tard le 5 février, 2020,par courriel aux membres du comité organisateur :

Domenico Beneventi < domenico.beneventi@usherbrooke.ca >

Jorge Calderón < calderon@sfu.ca >

Hasheem Hakeem < hasheem.hakeem@sfu.ca >

Ce colloque est organisé dans le cadre des activités de recherche du groupe « Corporalité et sexualité queer au Canada et au Québec » qui est subventionné par le FRQSC. Le groupe est formé par des professeur.e.s de l’Université de Sherbrooke, de l’Université de Montréal, de l’Université d’Ottawa, de l’University of Victoria et de Simon Fraser University.