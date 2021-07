Université Rennes 2

SEMINaire "Parler de foutre".

Le sexe dans les textes médiévaux, étude poétique et réception (XIe-XXIe s.)

Le Séminaire du CETM s’est longtemps attaché aux objets, entre realia et poétique. Dans la continuité de cette recherche, il s’intéressera entre 2021 et 2026 à la manière dont les textes médiévaux disent la relation sexuelle comme acte engageant le corps. « Parler de foutre » (titre tronqué du fabliau La demoiselle qui ne pooit oïr parler de foutre) met l’accent sur la question du mot et de la chose.

Comment dire ou ne pas dire ? Entre tabou, ellipse, métaphore, euphémisme ou litote, comment les divers genres littéraires médiévaux construisent-ils une poétique associée au

corps, à l’acte sexuel ou la pratique sexuelle ? Quelle articulation entre dire, faire, voir et imaginer ? Il s’agira d’étudier le vocabulaire, les dispositifs métaphoriques ou narratifs, et leur place dans la senefiance des oeuvres et leur caractérisation générique.

On examinera aussi quelle a été la réception de ce traitement du sexe dans la littérature, du Moyen Âge à aujourd’hui, dans les pratiques de réécriture, d’édition, de traduction et de commentaire d’oeuvres médiévales. Sans prétendre à l’exhaustivité, le séminaire se concentrera donc sur le sexe comme réalité corporelle, anatomie et acte, et sur les rapports entre sexe et langue, sexe et langage, mais aussi sur les enjeux de la réception, procédant par sélection, censure, ou reconstruction d’un Moyen Âge fantasmé… Dans un dernier temps, on élargira les questions de réceptions pour examiner comment aujourd’hui se construit un imaginaire du sexe médiéval dans d’autres arts et médias (BD, films, séries ou autres).

Dans une actualité où la question de ce qui peut se dire, s’entendre, s’enseigner se pose à partir de réactions provoquées par la présence de mots ou d’images, les manières de dire le sexe au Moyen Age et la réception postérieure des oeuvres qui en proposent une représentation suscitent des interrogations pouvant éclairer le présent.

Le séminaire proposera environ 8 séances par an (programme 2021-2022 ci-dessous)

Années 2021-2023 : Le sexe médiéval dans la littérature du Moyen Âge (intégrant le cas échéant les

enluminures)

Année 2023-2025 : Le sexe médiéval dans l’histoire littéraire (Moyen Âge- XXIe s)

Année 2025-2026: Le sexe médiéval dans les arts MA-XXIe s.

Au terme de cette recherche, un ouvrage sera publié, reprenant les conférences assorties d’une introduction et d’une conclusion enrichies par les discussions menées au long de ces 5 ans.

*

Programme 2021-2022, Université Rennes 2,

Salle recherche du bâtiment B, Campus Villejean (Métro Villejean Université)

Entrée libre !

Jeudi 30 septembre : 13h30, salle recherche du bâtiment B, UFR ALC et visioconférence: Francis Gingras (Université de Montréal), Isabelle Arseneau (Université McGill): « La place des couilles “en bouche a cortoise pucele” : les mots du s*** en français médiéval (XIIe-XVe siècle) ». Le lien sera envoyé sur demande faite avant le 27 septembre à A l’issue du séminaire aura lieu la remise du volume d’hommages à Denis Hüe.

Jeudi 14 octobre : 13h30 : Nadège Le Lan (Université du Littoral Côte d’Opale) : « Buer seroit nez li chevaliers qui de tel pucele porroit avoir le soulaz a sa volenté » : Gauvain et la demoiselle couchée

[ à noter : Jeudi 29 octobre 2021 : journée d’étude du CETM « Morgane, Mélusine, Viviane : les fées après le Moyen Âge. Réception, hybridation et réappropriations de trois figures féeriques médiévales »]

Jeudi 2 décembre 13h30 : Nelly Labère (université de Bordeaux) : « Leçon d’anatomie (le fabliau) ».

Jeudi 3 février 13h30 : Chloé Tardivel (université de Paris – Paris Diderot) titre à définir ou Christine Ferlampin-Acher (université de Rennes) « Galafur, son « membre » et Nature, féerie et courtoisie dans Perceforest, roman du XVe siècle »

Jeudi 10 mars 13h30 : Huguette Legros (université de Caen) : « Peindre les déviances sexuelles dans les marges des manuscrits : dialogue(s) et /ou écart(s) avec le texte. »

Jeudi 7 avril 13h30 : Nathalie Koble (Paris, ENS) titre à préciser.

Contacts : christine.ferlampin-acher@univ-rennes2.fr