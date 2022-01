Programme - Quand le cirque se raconte sur les réseaux sociaux. Récits et archives numériques, identités et diffusion artistiques, pédagogie et création

Troisième séance du cycle « Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives ». Organisé par l’UMR Litt&Arts - Université Grenoble Alpes et la chaire ICiMa - Centre national des arts du cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture – DGCA et du CNRS. Cette séance est organisée avec l’Ésacto’Lido - École supérieur des arts du cirque de Toulouse, les 7 et 8 février 2022.



Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives est un cycle de séminaires thématiques consacré aux cultures circassiennes par le biais des récits, de la parole et des voix. La troisième séance sera dédiée aux médias numériques et réseaux sociaux : comment les artistes de cirque les utilisent-ils pour se dire et diffuser leur(s) identité(s) artistique(s) ? Quelles archives de la création sont dorénavant disponibles ou à créer ? Quel impact la diffusion de vidéos et cours en ligne a-t-elle sur la pédagogie du cirque ? Cette séance souhaite réunir des artistes et des chercheur·euses pour une série de tables-rondes et de communications, afin de s'interroger sur les récits que ces médias et ces productions permettent de construire.



***



Programme de la séance 3 : 7 et 8 février 2022

Des entretiens d’artistes, une carte mentale « Cirque et réseaux » et le programme complet sont à retrouver sur le blog de la chaire ICiMa.



Lundi 7 février 2022

- 9h30 : Accueil

- 10h-10h30 : Introduction de la journée



Réinventer la pédagogie

- 10h30-11h : Song Huang : La contorsion, loisir populaire et outil de bien-être, la réinvention d’une discipline par les réseaux sociaux

- 11h-12h : Table ronde « Apprendre et diffuser le cirque : écoles et numérique », avec Marie-Céline Daubagna, Ezra Groenen et Isabel Joly.

- 12h15-12h45 : Témoignages d’étudiant·e·s, avec Maggie Rusak et Ange Viaud.



Déjeuner



Les artistes de cirque sur les réseaux

- 14h30-15h30 : Table ronde « Création et réseaux sociaux : enjeux professionnels », avec Tia Balacey, Lorraine Burger et Marianna De Sanctis.

- 15h30-16h : Jérôme Ramacker : Lien public

- 16h15-16h45 : Stéphane Riou : Terminologie des arts du cirque : méthodologie de conception d’un graphe relationnel





Mardi 8 février 2022

- 9h45 : Accueil



Diffuser l’image du cirque et le faire vivre sur les réseaux sociaux

10h-10h30 : Marion Guyez : De l’espace domestique à l’espace numérique : à la rencontre de la communauté digitale des équilibristes

- 10h30-11h : Marie-Astrid Charlier et Éléonore Martin : Photo-circographie : médiapoétique de l’image sur les réseaux sociaux

- 11h15-12h : Dialogue avec Emmanuelle Guichet : Emmanuelle Galivarts – Spectacle vivant, cirque x danse



Déjeuner



Processus de création : archives et numérique

- 14h-14h30 : Nele Bühler : Enrichir l’enseignement des arts du cirque par une plateforme pédagogique virtuelle et participative – La Circathèque de la FREC Midi-Pyrénées

- 14h30-15h15 : Dialogue avec Sébastien Le Guen : Archives, mémoire, fragments : l’enquête comme processus d’écriture

- 15h30-16h : Stevie Boyd : Une expérience de l’utilisation de supports numériques dans la didactique circassienne

- 16h-16h30 : Elodie Guézou et Magali Sizorn : Cadavre exquis, acte 3

- 16h30-17h : Conclusion de la journée



***



Modalités d'inscription

L'inscription est nécessaire pour se rendre sur place et pour recevoir le lien de connexion permettant de suivre les interventions en ligne. Sur place, le pass sanitaire sera exigé.

Formulaire d'inscription.



***



Chronologie des séances - 2020-2022

12 octobre 2020 : séance inaugurale « Écriture, corps et processus de création in situ », à l’Université Grenoble Alpes

4 et 5 février 2021 : séance 1, « Tous les vents qui traversent le corps et la tête » : Paroles et écritures plurielles du cirque, dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque de Marseille

24 et 25 septembre 2021 : séance 2, « À l’écoute des voix du cirque », au Cnac – Châlons-en-Champagne

7 et 8 février 2022 : séance 3, « Quand le cirque se raconte sur les réseaux sociaux », à l’Ésacto’Lido - École supérieur des arts du cirque de Toulouse



Les informations concernant les séances à venir seront complétées prochainement.



***



Comité scientifique

- Marion Guyez, Maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes

- Lucie Bonnet, Doctorante en arts de la scène à l’Université Grenoble Alpes

- Cyril Thomas, Responsable du Pôle Ressources - Recherche au Centre national des arts du cirque et co-titulaire de la chaire ICiMa

- Esther Friess, Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa au Centre national des arts du cirque