Université de Gdansk

« Écrire, disait Maurice Blanchot dans L’Espace littéraire, commence avec le regard d’Orphée ». Le regard de celui qui veut voir à tout prix et qui, par ce désir même, se condamne à la solitude ; le regard de celui qui perd. La perte apparaît ainsi comme un élément constitutif de la littérature, comme l’essence même de celle-ci, alors que l’objet de cette perte et le deuil qui en résulte forment et informent ce nouvel Orphée que devient tout sujet de l’écriture. Rien d’étonnant donc à ce que la littérature fasse souvent de la perte son thème de prédilection, qu’elle l’aborde et l’explore dans une sorte de mise en abyme et, par ce jeu de miroirs paradoxal, exorcise sa propre condition.



Mais l’écrivain.e, tout autant qu’Orphée, est aussi un Thésée et/ou une Ariane. Perdu.e dans le labyrinthe du monde, il/elle ne fait que chercher, construire ou suivre le fil qui lui permettrait de s’y retrouver. Écrire, c’est donc perdre mais aussi se perdre : dans l’espace, dans le temps, dans l’autre, dans son propre moi, ou encore dans le texte.



Dans le prochain numéro de la revue Cahiers ERTA, nous aimerions proposer une réflexion sur ces expériences de (se)perdre dans la littérature française et francophone, depuis le 18e siècle jusqu’à nos jours, en vue d’examiner les différents visages de ces Orphée, Thésée et Ariane modernes.





Calendrier :



- avant le 15 juin 2022 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,



- 30 juin 2022 : réponse du comité de rédaction,



- 30 septembre 2022 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,



- 30 novembre 2022 : décision du comité de lecture



- mars et juin 2023 : publication des numéros, respectivement 33 et 34 (version électronique)



- janvier 2024 : publication du volume (version papier)







Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Comptes rendus ».



Site internet : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/