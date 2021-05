Lugano

Savoir - Pouvoir - Agir

Congrès de la Société Suisse de Philosophie

Lugano, 27 au 29 août 202 & en ligne

La relation entre les trois concepts de «connaissance», de «pouvoir» et d’«action» peut s’articuler de différentes manières : la philosophie n’a jamais cessé de s’interroger sur l’interdépendance de ces trois notions. Née avec l’intention de donner une cohérence à l’instance de la connaissance, en affirmant sa valeur intrinsèque, la philosophie a toujours essayé, depuis l’Antiquité, de se penser aussi par rapport à la praxis comprise à la fois dans une dimension individuelle et sociale.

Quel est le rôle de la pensée philosophique dans la définition et l’orientation de l’action éthique et politique ? Quel rôle joue-t-elle dans la vie concrète de chaque individu, dans l’orientation de sa conduite quotidienne, dans la fondation de son «mode de vie» ? La relation entre «savoir», «pouvoir» et «agir» concerne de nombreux domaines de la vie sociale et de l’existence individuelle, ainsi que diverses disciplines. Pensons, par exemple, aux contextes politique, sanitaire et éducatif : Quels savoirs sont au service du pouvoir ? Quel est le point de rencontre, dans la pratique clinique, entre le «devoir de faire savoir» et le «droit de ne pas vouloir savoir» ? Comment enseigner à «agir» et à «être capable d’agir» ?

Dans tous ces domaines, la philosophie peut accompagner une réflexion précise sur le concept de «savoir» sous ses différentes formes (connaissance théorique et connaissance pratique, connaissance universelle et connaissance du particulier, connaissance rationnelle et connaissance sensible), sur le concept de «pouvoir» comme capacité d’agir et de produire des effets ou comme autorité et domination, sur le concept d’«action» dans ses multiples implications, en premier lieu celle de la responsabilité envers soi-même et envers autrui. Le congrès vise, grâce à la médiation des outils propres à la philosophie, à mettre en dialogue des points de vue différents sur ces trois concepts qui, à travers l’histoire et les courants de pensée, ont été compris, déclinés et mis en relation de multiples façons – et cela pour mieux éclairer le présent.

APPEL À CONTRIBUTIONS

On peut participer au Congrès de deux façons : en présentant une communication orale en présentiel ou un texte bref/poster sous forme digitale, à distance. Pour cela, il faut :

– envoyer un résumé de 1700 caractères au maximum, en italien, français, allemand ou anglais, accompagné de cinq mots-clés, à CongressoFilosofia2021@gmail.com, avant le 6 juin.

– indiquer dans l'Email votre nom, votre titre et l'institution de référence – spécifier si vous préférez présenter votre document A) oralement, en présentiel (le dimanche 29 août) B) sous forme numérique, à distance (dans les jours qui suivent le Congrès).

Si les conditions sanitaires le permettent, l'événement se déroulera en présentiel du 27 au 29 août 2021, à Lugano.

La diffusion en streaming des conférences principales est également prévue. Des espaces virtuels seront consacrés à la présentation et à la discussion des textes brefs/posters au cours de la semaine suivant la rencontre.

Les résumés seront évalués et sélectionnés par les membres du Comité de la Société Suisse de Philosophie et de la Società Filosofica della Svizzera italiana. La réponse concernant l'acceptation, ainsi que les indications au sujet de la longueur et de la forme des contributions, parviendront avant le 4 juillet.

La participation au Congrès est gratuite, aussi bien pour la partie en présentiel que pour la partie à distance.

L'événement, promu par la Société Suisse de Philosophie, est réalisé en collaboration avec la Società Filosofica della Svizzera italiana, grâce également au soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana.

Pour plus d'informations, voir le site web : www.sagw.ch/fr/philosophie/symposium/symposium-2021