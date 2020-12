San-Antonio International - Circulation et imaginaire d’une série policière française

Loïc Artiaga, Dominique Jeannerod (dir.)

P.U. Limoges, coll. "Médiatextes", 2020

ISBN102-84287-815-3 — 413 p. — 25€

San-Antonio, parangon supposé d’ une littérature policière dérivative et franco-centrée, est-il compréhensible, voire apte à intéresser hors de France ? Depuis les années 1950, la série des aventures du «beau Commissaire» a pourtant articulé nombre de problématiques liées aux relations internationales et à la mondialisation des échanges. Elle a aussi été largement traduite à travers l’ Europe, en Amérique et en Asie.

C’ est cette histoire mondiale méconnue de l’ œuvre inventée par Frédéric Dard que le présent ouvrage invite à découvrir. On y interrogera les représentations de l’ autre et de soi, celles des diverses communautés, nationales, linguistiques ou imaginaires. On apercevra les contours d’ un continent aujourd’ hui à peu près perdu, celui des millions de livres et de plusieurs centaines de titres, pour beaucoup illisibles et introuvables, qui matérialisent l’ expansion de l’ univers de San-Antonio en langues étrangères. On y appréciera l’ art déployé par les traducteurs pour acclimater dans leurs cultures la langue et l’ esprit réputés intraduisibles de San-Antonio, ainsi que la manière dont il a été présenté et lu à travers le monde.

Au-delà du paradoxe d’une série mondialisée à son corps défendant, qui exporte des représentations de l’ étranger souvent chauvines, offrant un miroir peu flatteur aux lecteurs internationaux auxquels elle se voit proposée, ce livre envisage aussi la question de l’ internationalisation de San-Antonio sous deux angles. D’ une part comme produit de la culture de masse hexagonale, machine sans pilote à la conquête d’univers éditoriaux inconnus, au risque de l’ accident industriel. D’ autre part dans la perspective d’ une histoire de la francophonie et de de la francophilie. L’ examen du rôle des lecteurs et des traducteurs, dans leur fonction de prescripteurs et de passeurs culturels, renverse ici les perspectives habituelles de l’ histoire et de la critique littéraire.

San-Antonio International permet de réévaluer les échanges internationaux dans le domaine de l’ édition comme dans les marges de la promotion officielle des œuvres. Se dessine ici l’ histoire populaire d’ une œuvre populaire, vestige d’ une mondialisation culturelle à la française.

Table des matières

Préface : San-Antonio à Oxford - David Bellos

Introduction. San-Antonio ou la circulation internationale d’une épopée française - Loïc Artiaga, Dominique Jeannerod

Première partie. San-Antonio, intertexte international

- San-Antonio à l'anglaise : forgive my French ! - Dominique Lagorgette

- Fils de (James M.) Cain : les romans de la nuit de Frédéric Dard et la névrose du polar américain - Benoît Tadié

- Tiret ou (ne) pas tiret ? La double auctorialité chez San-Antonio et Vernon Sullivan - Alistair Rolls, Clara Sitbon

Deuxième partie. La guerre et le dépassement de l’horizon national

- Un roman national. L’Histoire de France vue par San-Antonio - Loïc Artiaga

- La Nation et l’inter-nation : les romans de l’Occupation, 1945-1951 - Margaret Atack

- L’image de l’ennemi dans Le Sang est plus épais que l’eau (1962) et Les Six Hommes en question (1963, 1972) - Peter Tame

- Hitler et ses doubles littéraires. Lire Le Dragon de Cracovie (1998) en contexte - Manuel Bragança

Troisième partie. L’œuvre à l’épreuve de son internationalisation

- Ainsi Parlait Kama-sutra ou l'émouvant va-et-vient du marché international chez San-Antonio - Louis Bousquet

- Enjeux sportifs, commentaire social et écriture ludique chez Frédéric Dard / San-Antonio - Philip Dine

- San-Antonio et les anni settanta. Quelques aspects de la réception de l’œuvre de Frédéric Dard en Italie - Enrico Minardi

- Frédéric Dard vu de Finlande - Andrea Hynynen

Quatrième partie. Questions de traductions

- « France’s best-kept secret » : traduire l’argot de San-Antonio en anglais - Simon Faraud

- San-Antonio en italien : les stratégies d’adaptation et le lexique de Bruno Just Lazzari - Jean-Marie Le Ray

- Traduire l’intraduisible : San-Antonio chez les Roumains - Laurențiu Bălă

- Traduire l’imaginaire de San-Antonio - Paul Mercier

- San-Antonio au pays de la Pérestroïka - Guennadi Barsoukov

Cinquième partie. L’étranger imaginaire et familier : l’exotisme et l’imagination de l’étranger

- Les pays imaginaires de San-Antonio - Thierry Gautier

- L’étranger dans les contes et nouvelles de Frédéric Dard - René Teboul

- Quand Frédéric Dard san-anto(dé)niaise la maxime - Stéphanie Fonvielle

- San-Antonio et la Suisse - André Vanoncini

- San-Antonio et ses voyages dans le monde musulman - Françoise Rullier

- Aux portes de l’exotisme san-antonien : Béru en Bretagne - Jean-Philippe Gury

Documents et Témoignages

- Présentation

- Frédéric et Agatha - François Rivière

- Entretien avec Abdel Dard (Mai 2015)

- La Géo de San-Antonio - Raymond Milesi

- La circulation internationale de San-Antonio : dates, jalons, bornes. - Dominique Jeannerod

- San-Antonio et les Roumains - Dodo NIŢĂ

- Entretien avec Massimo Carlotto

- Lire Dard en Amérique française - Luc Baranger

- San-Antonio chez les Boches - Serge Amoré, Maxime Gillio

- À la recherche des San-Antonio à travers le monde - Philippe Aurousseau

- Souvenirs d’un collectionneur d’éditions étrangères - Didier Poiret

- Éléments de bibliographie