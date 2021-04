Voltaire et son lecteur. Essai sur la séduction littéraire

Sylvain MENANT

Droz, 2021

*

272 p.

45 CHF

ISBN-13: 978-2-600-06250-3

*

Voltaire (1694-1778) a réussi à être l’écrivain le plus lu de son siècle et l’auteur favori des milieux conservateurs, de l’aristocratie et des cours européennes, tout en étant un contestataire majeur de son temps, et en gagnant la subtile r©putation d’être l’un des pères de la Révolution française de 1789. Son ambivalence représente un cas singulier de séduction dans la littérature française. L’analyse de ses œuvres dans tous les genres, poétiques, historiques, narratifs, plémiques, suggère que leur succès en leur temps a reposé sur une connaissance, ou une idée, des attentes de son lecteur, pour en jouer avec finesse. On a coutume de voir dans les livres le fruit des idées, des expériences et des rêves de leur auteur ; dans une démarche différente, cet essai cherche à montrer qu’ils s’écrivent aussi dans l’obsession d’être aimé et entendu d’un certain lecteur, qu’il s’agit de séduire.

*

TABLE DES MATIÈRES

Préambule

À mon lecteur

Chapitre premier

Situation de Voltaire : l’écrivain conciliateur

Chapitre II

Le lecteur du premier Voltaire

Chapitre III

Les attentes du lecteur baroque

Chapitre IV

Mille essais de plaire : lEssai sur les moeurs

Chapitre V

Causer avec le lecteur

Chapitre VI

Voltaire lecteur de Candide

Chapitre VII

Un traité pour des lecteurs intolérants

Chapitre VIII

Plaire aux dames

Chapitre IX

Attirantes libertés de l’allégorie

Chitre X

L’écrivain et sa clientèle dans le Portatif

Chapitre XI

Tactiques de la satire voltairienne

Chapitre XII

Fascination des grands hommes

Chapitre XIII

Charmes de la série et des modes

Chapitre XIV

Voltaire, son lecteur et les autres

Chapitre XV

Séducteur d’autrefois, lecteurs d’aujourd’hui

Conclusion

Notice bibliographique

Index

