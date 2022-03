L’enquête menée dans le livre concerne la sémiotique — ou est-ce à la sémiologie que cette enquête se consacre ? Le balancement entre deux noms pour seulement désigner la forme du savoir mise à l’étude est l’indice d’une difficulté singulière de positionnement.



Adoptant un mouvement de va-et-vient entre l’étude de cas et la réflexion théorique sur les moyens nécessaires à son examen, l’auteur cherche à cerner les problèmes d’ordre épistémologique rencontrés par les sémiologues, tels que ces problèmes peuvent en retour éclairer les critères propres à la constitution et à l’organisation générale des savoirs.



Trois angles d’approche ont permis un recoupement.



D’abord, le parcours intellectuel et institutionnel de Roland Barthes confère à la sémiologie le caractère d’une « aventure » où la solidarité et la responsabilité à l’égard d’un projet de pensée se passent de toute contrainte d’appartenance.



Ensuite, la pratique régulière du débordement, aussi bien à l’égard des objets de la linguistique et ceux des études littéraires que vis-à-vis des modes de questionnement en usage en philosophie et en sociologie, a fait de la sémiologie un savoir sans territoire ni méthode fixes.



Enfin, les sémiologues trouvent dans l’essai une forme adaptée à l’expression d’un projet intellectuel qui se déploie sans limites prédéfinies. L’essai sémiotique se distingue par sa propension à manipuler des concepts au moyen de diagrammes et à prendre prétexte d’objets singuliers pour en atteindre d’autres plus abstraits.





Sommaire



INTRODUCTION



1 La critique discursive du savoir



2 Les discours épistémologiques



3 Les pratiques discursives du savoir



I. SÉMIOTIQUE INDISCIPLINÉE



1 Le geste inaugural saussurien



2 L’institution disciplinaire du savoir



3 Le projet interdisciplinaire de la sémiotique



II. À L’IMAGE DE ROLAND BARTHES



1 Barthes et les disciplines



2 Barthes sémiologue



3 Dramaturgie barthésienne



III. LE PROJET SÉMIOTIQUE



1 La constitution du projet sémiotique



2 La programmation d’un projet sémiotique



3 Aperçu sur les recherches historiques



IV. LE DISCOURS SÉMIOTIQUE



1 Le carré sémiotique



2 L’exemple en sémiotique



3 L’essai sémiotique



CONCLUSIONS



1 Objectivité sémiotique



2 Valeur sémiotique