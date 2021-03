Olivier PENOT-LACASSAGNE (dir.)

Elfe XX-XXI, été 2022 : « Ruptures écocritiques, à l’avant-garde »

« La dénonciation du passé ne peut tenir lieu de penser », écrit Isabelle Stengers dans Civiliser la modernité ?[1] Le ravage de la biosphère multiplie pourtant les raisons de refuser de reconduire l’existant ; il impose de changer le cours des choses, de reconsidérer les savoirs, de reprendre langue avec le vivant. L’état du monde est si dégradé qu’il nous faut maintenant « apprendre à vivre dans les ruines[2] », ruines qu’il s’agit de penser/panser.

Comment répondre, donc, aux mutations en cours, comment négocier le tournant radical où nous sommes engagés « sans se voir aussitôt accusé de tenir un “discours apocalyptique” ou, dans une version plus atténuée, un “discours catastrophiste”[3] » ? Peut-on encore discourir comme les Modernes qui, Bruno Latour l’a montré[4], ont « raté le monde » et « perdu la Terre » ?

Brisant avec l’ubris moderne, des « propositions cosmopolitiques[5] » et des poétiques du monde déchirent un XXe siècle « acosmique ». Le plus souvent marginalisées, ces voix dissidentes nous parviennent comme autant de ruptures intestines à la modernité, auxquelles l’urgence contemporaine confère une actualité qui ne peut plus être ignorée. D’un.e philosophe, d’un.e scientifique, d’un.e artiste ou d’un.e poète.sse à l’autre, l’espace inédit d’un penser avec s’est ouvert peu à peu, espace d’une contre-modernité émancipatrice.

Ce penser avec, dans ses formulations décisives, passées et présentes, est l’objet de cette vingt-deuxième livraison de la revue Elfe (OpenEdition). Avec la notion de « géopoétique », celle de « contrat naturel », celles encore d’ « éco-poéthique » ou d’écologies – mentales, sociales et environnementales – corrélées, Kenneth White, Michel Serres, Michel Deguy ou Félix Guattari, après Günther Anders, John Baird Callicott, Ivan Illich, André Gorz, ouvrent le chemin. D’autres le poursuivent : le « terrestre » et la « géohistoire » de Bruno Latour, la « sympoïese » de Donna Haraway, l’ « écoféminisme » d’Émilie Hache, « l’habiter en commun » de Baptiste Morizot, les « autres usages du monde » de Philippe Descola, le « cosmopolitisme » d’Isabelle Stengers, la « localité », la « néguanthropie » ou le « pænser » de Bernard Stiegler, « le fini », « la finitude » ou « la possibilité d’un monde » de Jean-Luc Nancy. Ils et elles interpellent le présent dévasté des sociétés contemporaines.

Quelque chose de nouveau émerge, sans nostalgie, sans archaïsme, à « l’avant-garde d’un mouvement inéluctable[6] », quelque chose qui, nous déstabilisant, exige que nous redéfinissions notre (co)appartenance au monde, que nous reterritorialisions nos existences sur une Terre qui est autre, nous qui sommes arrivés à « une extrémité de notre histoire[7] ».

Cette livraison, à paraître à l’été 2022, présentera ces révolutions du savoir, ces bifurcations franches de la pensée, ces nouvelles cartographies du vivant : « points de résistance et d’intelligence[8] » qui aident à penser les impasses, sinon les désastres, de la modernité et permettent « d’enchaîner avec l’âge passé tout en se détachant de lui[9] ». Que sommes-nous devenus et où allons-nous, sur quelle Terre, nous encore Modernes et déjà ailleurs – post-Modernes qui prenons conscience de changer de monde et qui apprenons à l’habiter autrement ?

Penser avec exige de réévaluer en profondeur les savoirs dont nous héritons et d’accueillir les tentatives de concevoir autrement, en coappartenance, notre aventure terrestre. Quelques aspirations guideront cette réflexion collective :

Se défaire des habitudes de pensée propres aux Modernes, « qui ne sont jamais de leur temps » et relèvent de ce que Latour appelle « l’Ancien Régime Climatique ». Produire une critique des éléments axiomatiques d’une modernité écocide, dont le présent semble « privé d’avenir » (Nancy).

Activer notre capacité de répondre à ce que cette époque dite de transition écologique nous demande, nous qui sommes désormais dans le monde, interpelés par ce monde qui fait intrusion, contraints d’ « atterrir » pour « résister à la perte d’orientation commune[10] ».

Explorer et inventer « par-delà nature et culture[11] » d’autres façons de composer (avec) le monde, d’autres genèses, d’autres engendrements.

Réévaluer les représentations, les catégories, les partages d’un humanisme moderne étriqué : sujet (naturaliste)/objet (naturalisé) ; humain/autre-qu’humain ; vivant/non-vivant ; matière, ressources, inertie des choses naturelles, res extensa/formes de vie ; ici-bas/au-delà ; terrestre/universel « humain » ; fini, finalité, finitude/ infini, etc.

Reconsidérer l’anthropos des sciences et des humanités à l’âge de l’Anthropocène[12]. Analyser les expériences contemporaines d’une « nature » naguère représentée par les arts et depuis peu présentée par les sciences.

« Repeupler l’imagination », faire émerger de nouvelles possibilités de dire, de sentir, de fabuler. Créer les conditions d’une sensibilité différente, « cosmopoétique » et « cosmopolitique ».

Au-delà du conformisme des disciplines (et des modes d’intelligibilité qu’elles défendent), promouvoir une compréhension renouvelée de la complémentarité ou de la cohabitation des savoirs. Par-delà une modernité qui a défait les interdépendances et privilégie les monocultures disciplinaires, apprendre comment les savoirs s’impliquent, entrent en composition, peuvent faire sens en commun.

Créer donc des zones d’échanges interdisciplinaires, fabriquer des savoirs pertinents qui soient autant de ressources par rapport aux situations inédites nous mobilisant. Esquisser les contours d’une poétique et d’une politique des relations, des solidarités, des combinaisons, des entremêlements.

Réévaluer ainsi nos manières d’habiter le monde, s’ajuster et réapprendre à faire territoire (de la figure de l’ « Humain », Moderne aveuglé qui « prend la Terre », à celle du « Terrestre », qui est « pris par la Terre[13] »).

Ce projet ne se confond pas avec le récent verdissement, parfois opportuniste, des corpus et des discours. Ce qui est ici et là présenté comme une « acclimatation épistémologique » du paradigme écologique par les sciences humaines et par les humanités paraît nettement insuffisant. L'acclimatation supposée, l'adaptation souhaitée, tout en traduisant une réelle prise de conscience, ne rendent pas compte des dissidences éco-logiques et des résistances éco/géo/poét(h)iques qui tentent depuis près d’un siècle de refonder une postmodernité vivable sans l’abandonner aux obscurantismes anti-modernes. Et sans doute importera-t-il d’interroger les discours d’éviction, souvent méprisants, d’un « terrestre » obstinément réduit à l’inerte, au rural, au terroir, au local, à l’humus nauséeux, à la bêtise provinciale, tenus par les porte-voix, académies et institutions d’une modernité triomphante.

Une volonté de rupture travaille souterrainement l’anthropisme moderne depuis très longtemps. C'est cette rupture contre-culturelle enfin intelligible, c'est cette contre-modernité enfin audible, qu'il conviendra de présenter et d'analyser dans ce numéro d’Elfe. Il s’agit bien, comme l’écrit Isabelle Stengers, de « résister au désastre ». Négocier un tournant radical, pratiquer de nouveaux savoirs, « repanser la raison[14] », concevoir une autre économie politique, promouvoir de nouvelles Lumières. Sur les territoires que nous arpentons (philosophique, scientifique, littéraire, artistique, anthropologique, écologique, politique), les questionnements diffèrent bien sûr, les modes d’analyse et de récit varient, mais une même volonté de refondation et de bifurcation les relie.

Vivre et penser « les pieds sur terre ». C’est cette configuration et cette exigence écocritiques que cette livraison veut explorer à travers la diversité de leurs manifestations théoriques ou fictionnelles ; poétiques, comme narratives ou dramatiques.

[1] Isabelle Stengers, Civiliser la modernité ? Whitehead et les ruminations du sens commun, Dijon, Les Presses du réel, 2017, p. 166.

[2] Ibid., p. 197.

[3] Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique, Paris, Les Empêcheurs de tourner en rond/La Découverte, 2015, p. 251.

[4] Ibid., p. 273.

[5] Isabelle Stengers, « La proposition cosmopolitique », in Jacques Lolive et Olivier Soubeyran, L’Émergence des cosmopolitiques, Paris, La Découverte, 2007, p. 45-68.

[6] Ibid., p. 290.

[7] Jean-Luc Nancy, La Peau fragile du monde, Paris, Galilée, 2020, p. 9.

[8] Isabelle Stengers, Résister au désastre, Marseille, éditions Wildproject, 2019, p. 44.

[9] Ibid., p. 80.

[10] Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, p. 11.

[11] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

[12] « L’homme passe infiniment l’homme : on peut dire que cette phrase de Pascal a ouvert la saison qui nous vient », Jean-Luc Nancy, op. cit., 4e de couverture.

[13] Bruno Latour, Face à Gaïa…, op. cit., p. 324.

[14] Bernard Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ? Paris, Éditions Les liens qui Libèrent, 2020, p. 473.

