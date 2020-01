Romain Gary et André Malraux, dans leur temps et dans le nôtre (Vilnius)

Vilnius

Appel à communications

Romain Gary et André Malraux, dans leur temps et dans le nôtre

8-9 octobre 2020

Département de philologie française:

Faculté philologique

Université de Vilnius, Lituanie

Le colloque international portant le titre Romain Gary et André Malraux: dans leur temps et dans le nôtre, organisé pour la première fois à la ville natale de Romain Gary qui cette année est entré dans la Bibliothèque de la Pléiade, vise à rassembler les chercheurs s՚intéressant à l՚oeuvre de deux grands écrivains français: Romain Gary et André Malraux. On espère que colloque analysant l՚oeuvre de Gary sous les divers aspects sera traditionnel.

Pour diverses raisons, les œuvres comme les itinéraires de vie de Romain Gary et d’André Malraux « nous arrêtent et nous interrogent. »

Examiner ces raisons et ouvrir en partant d’elles des questionnements centrés aussi bien sur la réception de la littérature dans nos sociétés acquises au « tout-numérique » que sur les héritages que nous ont laissés les deux hommes sont les deux principaux objectifs que s’assigne ce colloque.

Rapprocher les personnalités, les œuvres et les vies de Gary et de Malraux - jusqu’à faire d’eux comme un « Janus Bifrons » tutélaire… - se justifie par les multiples connivences qui ont tissé leurs relations et noué leur amitié. La photo devenue célèbre de ces deux « Compagnons » du général de Gaulle aux obsèques de Colombey ne doit pas en effet faire oublier leur proximité, née dès leur rencontre (en 1933 ? en 1935 ?). C’est à la faveur de celle-ci que Kacew, ne l’oublions pas, décida de devenir Gary. Malraux en effet fut alors le seul de ses interlocuteurs à lui promettre un avenir d’écrivain et cela, Gary ne devait jamais l’oublier. « Malraux et de Gaulle sont indiscutablement les deux hommes qui [l’] ont le plus marqué », notera justement l’un de ses biographes.

Nous sommes convaincus (avec et par Malraux) que « nous ne pouvons sentir que par comparaison ». Aussi consacrerons-nous la première journée du colloque à établir des rapprochements « contrastés » entre deux œuvres littéraires originales et novatrices, à déceler les parentés des imaginaires et les divergences des styles de vie et d’écriture, à analyser le paradoxal retournement des destinées littéraires des deux écrivains - Gary est plus que jamais présent, Malraux « s’éloigne » …-, ce qui nous conduira sans nul doute à nous interroger sur l’évolution des attentes et des sensibilités des lectorats actuels.

Au cours de la seconde journée, nous rappellerons les engagements des deux hommes dans les « grandes querelles » de l’Histoire et leur commun refus, fût-ce au péril de leur vie, de tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la dignité de chacun d’entre nous et à la « grandeur » de nous tous. Dans ce que certains n’hésitent pas à appeler « le chaos d’aujourd’hui », ce combat pour toujours plus d’humanité en l’Homme, cette lutte de chaque jour contre ces puissances de « l’ombre » et du « mépris » que sont le fascisme et l’antisémitisme, les racismes et les communautarismes, les fanatismes aveugles et les nationalismes coupables trouvent leurs meilleures alliées dans les valeurs fondamentales et fondatrices comme dans les « utopies nécessaires » de « la grande Nation » : de cette France républicaine qui se prit à rêver et à vouloir que « les hommes vivent un jour selon leur cœur »…

Autre « Promesse de l’aube » …

Gary et Malraux furent tous les deux reconnus par le général de Gaulle dans l’étroite et glorieuse cohorte des « Compagnons de la Libération ». Nous les reconnaissons, nous, aujourd’hui comme deux combattants pour la Liberté, deux « illustres pionniers » dont les œuvres et les actes ont vocation, pour reprendre la belle formule du poète René Char, à « ensemencer nos sites et nos jours ».

En organisant ce colloque, la Lituanie entend donc rendre hommage à un écrivain né à Vilnius et célébré aujourd’hui comme l’un des plus singuliers de la littérature francophone tout en manifestant, par son truchement et celui d’André Malraux, son attachement indéfectible à cet humanisme européen dont la vocation, face aux menaces d’une «mondialisation » uniformisante, est de respecter la disparité des cultures pour les faire « converger vers l’Universel ».

Aux séances plénières du colloque les communications seront présentées par

Denis Labouret (Université de Sorbonne, Paris),

Jean-François Hangouët (chercheur indépendant, Paris),

Julien Roumette (Université de Toulouse 2 Jean Jaurès-Le Mirail),

Thierry Laurent (Université de Sorbonne, Paris).

Modalités pratiques:

• site du colloque: garymalraux.flf.vu.lt

• langue du colloque: les communications se feront en français;

• les communications n՚excèderont pas 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussions.

• calendrier du colloque:

25-03-2020: date limite de la réception des propositions de communications;

25-05-2020: notification aux auteurs;

25-09-2020: envoi du programme;

25-01-2021: date limite de la réception de la version définitive des contributions;

2021: publications des contributions.

Les articles choisis seront publiés dans la revue scientifique Literatūra ʹLittératureʹ

(http: www.zurnalai.vu.lt/literatura).

Langue de la publication: le français.

Frais dʼinscription:

100 Euros avant le 20 juin

120 Euros à partir du 20 juin ( à payer avant le 15 juillet 2020).

Les frais de participation couvriront une partie de documents relatifs au colloque, à la publication des articles, les pauses-café/thé.

CONTACT :

Comité dʼorganisation: garymalraux@gmail.com

Adresse postale:

5 Universiteto, Faculté philologique, Département de philologie française,

Université de Vilnius, LT-01131 Vilnius

• Comité scientifique:

Antanas Andrijauskas (Institut de recherches de culture de Lituanie)

Jonathan Barkate (Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France)

David M. Bellos (Université de Princeton, États-Unis)

Vytautas Bikulčius (Université de Vilnius, Lituanie)

Genovaitė Dručkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

Jean-François Hangouët (Associations Les Mille Gary, France)

Jean-Louis Jeannelle (Sorbonne Université, France)

Luba Jurgenson (Université Paris-Sorbonne, France)

Eglė Kačkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

Denis Labouret (Université Paris-Sorbonne, France)

Thierry Laurent (Fondation Robert de Sorbon, France)

Anny Dayan Rosenman (Université Paris VII-Denis Diderot, France)

Julien Roumette (Université de Toulouse 2- Mirail, France)

Dainius Vaitiekūnas (Académie de lʼ Éducation de lʼ Université Vytautas Magnus, Lituanie)

• Comité dʼorganisation :

Président : Vytautas Bikulčius (Université de Vilnius, Lituanie)

Claire Lignières-Counathe (Ambassadrice de France en Lituanie)

Jean-René Bourrel (Amitiés internationales André Malraux, France)

Arūnas Gelūnas (Musée des Beaux-Arts de Lituanie)

Genovaitė Dručkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

Eglė Kačkutė (Université de Vilnius, Lituanie)

Povilas Birbilas (Université de Vilnius, Lituanie)

Dainius Vaitiekūnas (Académie de l՚Éducation de l՚Université Vytautas Magnus, Lituanie)

Vita Valiukienė (Université de Vilnius)

Vitalija Kazlauskienė (Université de Vilnius)

Sigita Mažukėlytė (Université de Vilnius)

• Fiche dʼinscription (à envoyer par mail à: garymalraux@gmail.com)

Nom : Prénom : Civilité : Affiliation : Statut : (chercheur, doctorant, etc.) : Téléphone : Courriel: Titre de la communication :

Le Résumé de la communication (en français) devra comporter :