Appel à contributions

REVUE ROUMAINE D’ÉTUDES FRANCOPHONES, n° 12

"Hybridité et métamorphoses"

***

La REVUE ROUMAINE D’ÉTUDES FRANCOPHONES (RREF) est la publication annuelle de l’Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF). Elle publie des recherches portant sur les manifestations linguistiques, littéraires, culturelles, discursives de la francophonie, autour des trois axes suivants : Littérature ; Linguistique; Didactique. La revue comporte aussi les rubriques Entretiens et Comptes rendus.

***

Hybridité et métamorphoses:

Métamorphose, transformation, modification, altérité, mixité, transgenre, interculturalité, frontière, interface, multimodalité, enseignement en présentiel/vs/hybride/en distanciel, inter/transdisciplinarité, plurilinguisme, intercompréhension, contrastivité, numérisation, traduction homme-machine, interprétation/traduction des langages non-verbaux (humains ou non humains), mutations, transgène, migration, métissage, (extra)territorialité, etc., autant de mots pour désigner un phénomène – l’hybridité, prise dans son acception la plus générale de croisement de deux ou plusieurs entités – qui préoccupe de plus en plus littéraires, linguistes, théoriciens de la traduction, artistes et exégètes de l’art, sociologues, politologues, scientifiques, bref, le monde entier de la recherche. Bien que connexes, ces terminologies ne se recouvrent pas toujours du point de vue conceptuel. C’est un premier défi que nous lance cette thématique, à savoir celui de définir et de délimiter la portée de cette notion en conformité avec le domaine d’intérêt de la recherche effectuée.

Le numéro 12/2020 de la Revue Roumaine d’Études Francophones, s’ouvre à une réflexion autour des notions prototypiques d’« hybridité » et de « métamorphose(s) », agréant des contributions qui porteront surtout sur les axes suivants :

1. Littérature(s)/culture(s)/civilisation(s)

Concepts dont la définition remonte à la philosophie, à la science, à l’art, « métamorphose(s) » et « hybridité » ont fait date également dans les différentes littératures et cultures. De Homère (avec les métamorphoses des personnages dans Odyssée) à Ovide (Les métamorphoses), des textes de la Renaissance à la littérature science-fiction, des cultures et civilisations traditionnelles au métissage culturel contemporain, tout laisse voir une dynamique de la pensée artistique et de la réflexion théorique sur un sujet mettant en avant la quête incessante de l’identité de l’individu ou d’une collectivité. Les contributions attendues porteront avec prédilection sur la construction de l’imaginaire de l’hybridité et de la métamorphose dans le discours littéraire, culturel et civilisationnel. Des contributions faisant référence à d’autres domaines (anthropologie, art) pourront également être acceptées.

2. Linguistique/Langage(s)/Traduction(s)

Cet axe de réflexion s’ouvre surtout aux phénomènes d’interface entre divers niveaux d’analyse du texte et du discours, en valorisant des corpus oraux ou/et écrits, ou bien multimodaux. Peuvent retenir l’attention du chercheur, entre autres, les phénomènes de glissement de sens, ambiguïté, flou, approximation, combinatoire, (dé)contextualisation, hétérogénéité, analogie, allusion, métaphore, sur-/sous-détermination, non-dit/trop-dit, terminologie/lexique interdisciplinaire, émergence des langues hybrides, etc. et tous les aspects linguistiques, langagiers et traductionnels intégrant, d’une façon ou d’une autre, des processus de « flousification » des frontières.

3. Méthodologies, didactiques et pratiques des langues et des cultures

Le contexte socio-politique dans lequel évolue le monde entier favorise l’hybridité culturelle, ayant des conséquences directes sur la pratique des langues et des cultures. Dans un contexte évoluant progressivement vers le multiculturalisme et le multilinguisme, apprendre une langue suppose la capacité de l’apprenant et de l’enseignant de s’ouvrir à l’intercompréhension qui peut déclencher un processus d’hybridité linguistique et culturelle. Cela exige que les acteurs impliqués dans la formation professionnelle adaptent (modifient, métamorphosent) leurs comportements didactiques.

Par surcroît, le contexte sanitaire particulier de cette dernière année a imposé à tous les systèmes d’enseignement à repenser les méthodologies, les stratégies et les techniques didactiques utilisées en vue d’accomplir l’acte pédagogique. Les pratiques de classe ont accéléré l’intégration du numérique dans la formation, ce qui a permis une nouvelle réflexion sur les compétences à développer chez l’apprenant. Les témoignages sur cette hybridité du processus d’enseignement seraient agréés prioritairement.

***

Modalités de soumission :

Le texte de l’article, rédigé en français, comportera entre 25 000 et 30 000 signes (notes y comprises). Il sera impérativement accompagné

- d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en anglais ;

- de 10 mots-clés, en anglais ;

- d’une présentation (10 lignes) de vos titres, publications et domaines d’intérêt, en français.

***

Consignes de rédaction de l’article :

• Fichier attaché, format .doc pour les textes saisis sous Word (PC ou Mac) ; le fichier doit porter votre nom ; Arial Narrow, 11.

• Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux titres de revues (par convention éditoriale) et aux mots en langues étrangères (y compris a fortiori, a priori, etc.).

• Les majuscules peuvent être accentuées.

• Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit être juxtaposés en les séparant d’un trait oblique : /

• Les notes (taille de caractères 10) seront faites en numérotation continue, en bas de page. Commencez le texte de la note en intercalant un espace après la référence de note en bas de page, et par une majuscule.

• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras réservés aux titres de paragraphes.

• Citations toujours entre guillemets à la française («... »), quelle que soit la longueur. En cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise ("...") dans un passage déjà entre guillemets. Pour les guillemets à la française ne pas oublier de créer des espaces insécables entre les guillemets et le mot.

• Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, remplacement de mots ou de lettres, etc.) par l’auteur du texte est signalée par des crochets droits [...]

• Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent être traduites dans le texte ou en notes.

• Toujours mettre des espaces avant et après les signes doubles ( ; : ? ! %).

• Le texte doit comporter entre 25 000 et 30 000 signes (notes y comprises).

Bibliographie (placée à la fin de l’article) :

• Livres

Nom, Prénom, titre (en italiques), lieu d’édition, éditeur, année d’édition [et si nécessaire : volume (vol.), tome (t.)].

Ex. Deroy, Louis, L’emprunt linguistique, Paris, Les Belles Lettres, 1956.

• Articles

- (dans une revue) Nom, Prénom, « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre de la revue (en italiques), n° (espace avant le chiffre), date, page (s).

Ex. Dumont, Paul : « Francophonie, francophonies », Langue française, 85, 1990, p. 35-47.

- (dans un volume collectif) Nom, Prénom, « Titre de l’article » (entre guillemets), dans Nom, Prénom (éd.), Titre du volume collectif (en italiques), lieu d’édition, éditeur, année d’édition, page (s).

Ex. Flikeid, Karin, « Origines et évolution du français acadien à la lumière de la diversité contemporaine », dans Mougeon, Raymond, Beniak, Edouard (éd.), Les origines du français québécois, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1994, p. 275-326.