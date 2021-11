Revue Postures, automne 2021, numéro 34

Ce trente-quatrième numéro invitait les auteur·rice·s à réfléchir aux rapports divers qu’entretient la littérature avec les lieux communs, les poncifs et les idées reçues. Comment le texte littéraire met-il à profit les topoï, et comment participe-t-il à la reconduction de stéréotypes? Peut-il interpeller les clichés, les problématiser et, le cas échéant, s’en distancier? Qu’est-ce qu’une œuvre originale, neuve ou inspirée? Quelles sont les implications politiques de la stéréotypie?



Sommaire:



Préface

Les clichés littéraires : les négatifs d'une photo enfin révélés?

Rosso, Karine



Avant-propos

Depuis que le monde est monde : stéréotypie et clichés littéraires

Bauduin, Émilie, Berger Soucie, Kevin , Blais, Marc-Antoine, Brassard, Florence, Gingras-Gagné, Marion, Giroux, Alexia, Roy-Binette, Andréa, Savignac, Rosemarie



Les idées reçues mises à mal

Ce que les écofictions animalières font aux stéréotypes spécistes

Beltran, Perrine



Le stéréotype comme labrys. Étude d’un campus novel à l’ère de #MeToo

Boivin, Karol’Ann



Quand le stéréotype s’immisce dans le discours

De vrai en moins vrai : la parole proverbiale et le grotesque de la vérité dans le Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne de Marc-Antoine K. Phaneuf (2020)

Berger Soucie, Kevin



Portrait de l’Allemand en monstre dans Le Docteur Lerne, sous-dieu (1908) de Maurice Renard

Bauduin, Émilie



Travaux pratiques - Réflexions autour d’un texte théorique

Dialectique du kitsch. Une lecture de « Kitsch onirique » de Walter Benjamin

Deslauriers, Antoine



Hors-dossier

Queeriser l’écriture de soi à travers le paratexte. L’exemple d'After (2018) de Jean-Guy Forget

LeBel Dupuis, Marilou



À travers le regard de l’enfant : la narration enfantine comme lecture « idiote » du monde

Gingras-Gagné, Marion

Direction:

Blais, Marc-Antoine

Gingras-Gagné, Marion

Giroux, Alexia