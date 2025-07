Arts et Savoirs 24-2025 - "Lire l'herbier. Sources et perspectives interdisciplinaires sur les collections de Jean-Jacques Rousseau"

Vient de paraître:

Lire l'herbier. Sources et perspectives interdisciplinaires sur les collections de Jean-Jacques Rousseau

Sous la direction de Pierre-Emmanuel DuPasquier, Dorothée Rusque et Timothée Léchot

Rousseau compose des herbiers pour son propre usage et pour autrui. Il accorde un soin particulier à ces collections qui sont à la fois des objets scientifiques, des dispositifs pédagogiques et des œuvres dont il souligne la valeur esthétique. Or les herbiers de Rousseau sont restés pendant longtemps difficilement accessibles. Aujourd’hui numérisés et réunis virtuellement sur une plateforme dédiée, ils profitent d’un intérêt croissant dont témoigne ce numéro, conçu dans la perspective d’un dialogue entre la botanique, l’histoire des sciences, la philosophie et la littérature. Les contributions plongent tantôt le lecteur dans les méandres de collections complexes et presque inexplorées pour mieux saisir leurs fonctions, tantôt, elles prennent de la hauteur pour cerner les enjeux des herbiers en matière d’épistémologie visuelle et pour inscrire Rousseau dans l’histoire des idées et des pratiques scientifiques.

Au sommaire du numéro

Timothée Léchot

Introduction : la comète, le mémoratif, la miniature et la relique

Alexandra Cook

Epistemology, techniques, and artisanal knowledge. The many shades of color in Rousseau’s botanical œuvre

Epistémologie, techniques et savoir artisanal. Les multiples nuances de couleur dans l'œuvre botanique de Rousseau

Pierre-Emmanuel DuPasquier et Dorothée Rusque

Une collection composite : l’herbier neuchâtelois de Jean-Jacques Rousseau

Sarah Benharrech

À l’école des gramens : Rousseau et les défis de l’agrostographie (1762-1778)

Marc Philippe

Jean-Jacques Rousseau, bryologue

Fernando Calderón Quindós

L’herbier, expression de la science et du sentiment au cours du long XVIIIe siècle

Claire Jaquier

De Rousseau aux « veilleurs du vivant », la botanique comme science, art et pensée des formes

Rossella Baldi, Dominique Bressoud, Timothée Léchot et Michèle Rodé

Document : présentation et édition du « Catalogue des Plantes sèches destinées pour Monsieur Rousseau de la Part de Gagnebin l’aîné de la Ferrière »