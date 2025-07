Simone de Beauvoir Studies, n° 36.1

Le dernier numéro du journal Simone de Beauvoir Studies a été publié et est désormais disponible ici. Le numéro s'ouvre sur le Prix de la Traduction / Translation Prize 2025, qui présente deux chapitres du Privilège de Simone de Beauvoir (2008) de Geneviève Fraisse, rendu accessible pour la première fois aux lecteur.ice.s anglophones. Ces chapitres offrent l'occasion de reconsidérer la manière dont Beauvoir a utilisé son propre privilège pour examiner de manière critique la condition des femmes et le rôle de l'intellectuel.le engagé.e. En outre, SdBS 36.1 met en lumière des aspects moins explorés de l'œuvre de Beauvoir, notamment ses rôles de philosophe de l’être-avec, de sémiologue et d’éthicienne du care. Les contributions examinent son engagement avec le structuralisme, l’écoféminisme et l’éthique de l’ambiguïté, tout en soulignant son engagement en faveur de l’inclusivité et de la reconnaissance du travail invisible. Le numéro comprend également des comptes rendus d’ouvrages récents, tels que Simone de Beauvoir : The Basics de Megan Burke, Ne suis-je pas un-e féministe ? d'Emmanuel Beaubatie et Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple de Didier Eribon.

Table of contents / Table des matières

Editor’s Introduction / Présentation du numéro [Open Access / Accès libre]

Claudia Bouliane and Hilary Ilkay

Featured Translation / Traduction annuelle

Chapter One : On Happy Chance, or How to Look Past Difficulties

Geneviève Fraisse

Chapter Three : On the Intellectual Woman, or How to See and Not Succumb to Contradictions

Geneviève Fraisse

Texts / Textes

The Absent Presence of War in She Came to Stay [Open Access]

La présence absente de la guerre dans L’Invitée [Accès libre]

Sally J. Scholz

Beauvoir entre structuralisme et écoféminisme

Beauvoir between Structuralism and Ecofeminism

Emine Sarikartal

Beauvoir as Semiologist and the Myth of the Eternal Feminine

Beauvoir sémiologue et le mythe de l’éternel féminin

Annalee Ring

Des réconciliations extorquées

Extorted Reconciliations

Marie Loslier

Beauvoir’s Historical-Materialist Critique of Consequentialism in The Ethics of Ambiguity

La critique historico-matérialiste du conséquentialisme par Beauvoir dans Pour une morale de l’ambiguïté

Donovan Miyasaki

Prendre soin comme geste éthique beauvoirien

Taking Care as a Beauvoirian Ethical Gesture

Cécile Gagnon and / et Romane Marcotte

Note from the Book Review Editor / Note de la responsable des recensions [Open Access / Accès libre]

Sophia Millman

Book Reviews / Recensions critiques

Megan Burke

Simone de Beauvoir: The Basics, Routledge, Taylor & Francis Group, 2025

Katja Čičigoj

Emmanuel Beaubatie

Ne suis-je pas un·e féministe ? Éditions du Seuil, 2024

Clément Génibrèdes

Didier Eribon

Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple, Flammarion, 2023

Caroline Godard

